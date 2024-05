Zvijezda hit serije 'Seks i grad' odgovorila na kritike: 'Prvo su nas mrzili. Mi guramo granice'

Ljudi su uvijek bili strastveni oko ‘Seksa i grada‘ i sada oko ‘And Just Like That', rekla je Cynthia Nixon (58) na '90th Annual Drama League Awards' dodjeli nagrada u petak, piše Page Six. Glumica je komentirala negativne komentare koje dobiva nova sezona serije, pa se prisjetila prvih emitiranja ‘Seksa i grada‘.

- Osjećam se kao da je ‘Seks i grad‘ sada toliko ukorijenjen u sjećanju i sentimentalnosti, ali ljudi su nas isprva mrzili - rekla je te se prisjetila kako je 'Seks i grad' imao mnoštvo kritika i kada se prvi put počeo emitirati 1998.

Pixsell | Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Govorili su opet i opet ‘Ovo nisu prave žene, ovi gay muškarci se pretvaraju. Žene ne pričaju ovako. Žene ne pričaju o seksu ovako. Mislim da je to nešto dobro o ‘And Just Like That‘. To što guramo granice. Nećemo raditi stare stvari koje su jednom bile šokantne, a sad ste se naviknuli na njih - zaključila je.

Prisjetimo se, nedavno je započelo snimanje treće sezone serije 'And Just Like That', nastavka omiljenog 'Seks i grada'. Novost je da se postavi serije pridružuje i komičarka 'Rosie O'Donnell', koja je svoj dolazak također najavila na društvenim mrežama.

TGIT Premiere Event - Los Angeles | Foto: AFF/Press Association/PIXSELL

Sam se neće vratiti u trećoj sezoni, a publika neće gledati niti Saru Ramirez kao Ché Diaz. Budući da njezin lik nije bio omiljen među gledateljima, mnogima se ta vijest svidjela.