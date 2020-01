Jeste znali odgovor? Denis je napustio kviz zbog brzopletosti

U ovotjednom izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš?' prekinuta je podulja muška dominacija natjecatelja, jer nakon prvoga 'najbržeg prsta' Denisa Kolara, u vrući stolac nasuprot Tarikovu sjele su dvije dame. I obje su emisiju napustile s iznosima višim od njihova prethodnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, elektrotehničar iz Vrhovca nedaleko od Ozlja pomoć publike zatražio je već na pitanju za 2000 kuna jer nije bio siguran kako završava stih poznate Cesarićeve pjesme. Publika je s visokih 91 posto glasova rekla da stih "U predvečerje, iznenada, ni od kog iz dubine gledan, pojavio se ponad grada" - zaključuju riječi oblak jedan, a ne vode žedan, jad i bijedan ili prozor zvjezdan.

Foto: HRT

Denis je zatim bez većih problema stigao do osmog, nogometnog pitanja za 8000 kuna. No ono ga je zbog brzopleta odgovora stajalo napuštanja kviza.



Rekao je da će se najmanje pet jedanaesteraca izvesti nakon 120 minuta nogometnog susreta bez pogodaka. Ponuđeno je bilo i šest, osam te devet jedanaesteraca, no točan je odgovor njih šest.

Foto: HRT

Stoga je Denis otišao s dva neiskorištena džokera i iznosom od 1000 kuna, mjesto prepustivši sljedećem "najbržem prstu" koji je imala Donna Dodig.

Magistra sociologije rodom iz Podstrane također je zapela na pitanju za 2000 kuna upitavši publiku je li Winnie Pooh, Kalimero, Scooby-Doo ili Garfield rođen 19. lipnja 1978. u kuhinji talijanskog restorana Mamma Leoni. Publika je 67 posto glasova dala Garfieldu, a Donna je poklonila povjerenje "omiljenu Tarikovu džokeru" i sama isprva izrazivši sumnju u isti odgovor.

Foto: HRT

Da je "ćelava", vidi se iz imena koje planine? Glasilo je pitanje na kojemu je iskoristila džoker "pola-pola" te njime suzila izbor na Bjelolasicu i Plješivicu, dok su ispali ponuđeni odgovori Kozjak i Učka. Osvojila je 16.000 kuna rekavši Plješivica.

- Uh, uh, "zavapio" je džoker kada je čuo pitanje o djelu flamanskog autora Andrije Vezala. Nije znao je li njegovo djelo Epitoma iz 1543. puno ilustracija jer je zamišljeno kao priručnik za studente medicine, arhitekture, geometrije ili astronomije. Nakon Donnina odustajanja na spomenutom pitanju za prelazak drugoga praga istaknula je da bi se odlučila za arhitekturu što je pogrešan odgovor jer je djelo zamišljeno kao priručnik za studente medicine.

Foto: HRT

Posljednja večerašnja natjecateljica i vlasnica "najbržeg prsta" bila je Dora Novak iz Zagreba. Studenticu psihologije na Filozofskom fakultetu zbunila je formulacija pitanja za 2000 kuna.

Koliko ova upitna rečenica ima bjelina? Pet, šest, sedam ili osam? Za Doru nije bilo previše dvojbi oko traženja pomoći pa je upotrijebila džoker "pola-pola", nakon kojega je odgovorila pet (a preostalo je bilo i osam bjelina).

Foto: HRT



Kako je točno odgovorila i na pitanje za 16.000 kuna, uz pomoć džokera "zovi", te otkrila da se aktualnim imenom Naruhito (a ne Masahito, Okihito ili Tamehito) nastavlja niz nakon imena Yoshihito, Hirohito i Akihito, Doru ćemo gledati i sljedećega četvrtka kada se znanjem/srećom, ali i s "asom u rukavu", džokerom "pitaj publiku", bori za dvostruko viši iznos.

POGLEDAJTE VIDEO: