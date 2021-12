Sinoćnje izdanje popularnog kviza 'Potjera' donijelo je novu zanimljivu borbu lovca Deana Kotige (33) i ekipe u sastavu Zorana, Nikoline i Enisa.

Naime, ekipa je imala 15 koraka prednosti prije završne potjere i to su uspjeli sačuvati, a u konačnici i osvojiti 94.500 kuna. Lovac je na kraju imao 14 točnih odgovora, a odgovor na jedno od posljednjih pitanja nije mu priznat kao točan.

Dean je dobio pitanje o imenu poznate serije Ingmara Bergmana 'Scenes From A Marriage' koja je kod nas prevedena kao 'Prizori iz bračnog života'. Njegov odgovor glasio je 'Scene iz bračnog života', što mu nije priznato, iako je točan doslovni prijevof. Ekipi je to bilo dovoljno da se podsjeti pravog naslova, a to se pitanje pokazalo presudnim.

Urednik ove popularne emisije, Igor Grković, objasnio je za Večernji list zašto lovcu nisu priznali odgovor.

- U staroj Filmskoj enciklopediji, a i u novom Filmskom leksikonu navedeno je da se radi o 'Prizorima iz bračnog života'. Kod nas je film igrao pod tim nazivom. Nikad se u Hrvatskoj nije prevodilo kao 'Scene iz bračnog života'. Postojala je sitna mogućnost da se to prizna, ali išli smo na točan prijevod koji je naveden u svim službenim izvorima. Inače, 'Scene iz bračnog života' igra kao predstava u Srbiji, no to nema veze jer, ponavljam, bitno je ono što se navodi kod nas u svim publikacijama - rekao je Grković i usporedio situaciju s nogometom.

- Ljudi misle kako smo mi uvijek naklonjeni lovcima, no to nije istina. U 'Potjeri' su obje strane jednake, a kako i VAR u slučaju nedoumice ide na račun napadača, tako i mi dajemo prednost igračima. Sjetite se samo nedavne situacije s prizmom i piramidom kod omota albuma Pink Floyda - prisjetio se Grković.