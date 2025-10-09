Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo...

Brojne zvijezde priznaju kako koriste lijekove za pomoć pri mršavljenju i toga se ne srame. Neki od njih drastično su se promijenili, a obožavatelji tvrde kako su zaista pretjerali. U galeriji donosimo pregled najpoznatijih lica Hollywooda koja su nekoć potpuno drugačije izgledala.
Glumac Jonah Hill zabrinuo je javnost svojom pojavom tijekom snimanja najnovijeg filam "Cut Off". 41-godišnji Hill snimljen je u društvu kolegice, a svi su odmah krenuli brujati o njegovom izgledu. Hillu ovo nije prvi put da je drastično smršavio. Skoro 20 kila mršaviji bio je 2011. godine nakon rigorozne dijete. Do 2014. je već ponovno imao svoju punašniju figuru, no njegovi prijatelji su onda komentirali da nije bio u dobroj fazi života.
Tori Spelling je priznala kako je 2017. godine nakon rođenja petog djeteta imala problema s mršavljenjem. To je ujedno bio i prvi put da je imala problema sa skidanjem kilaže nakon poroda te se odlučila na injekcije koje će joj u svemu pomoći. Injekcije je prestala uzimati prošle godine.
Whoopi Goldberg nikada nije imala problem s time što stari, no 2022. godine nije bila zadovoljna svojom figurom. Bilo je to u vrijeme dok je snimala film "Till". Uzimala je injekcije za smanjenje kilaže te je istaknula kako je zadovoljna krajnjim rezultatom. "Izgubila sam težinu dvije osobe", rekla je jednom prilikom.
Rebel Wilson dramatično je promijenila izgled posljednjih godina. Poznata kao vrckava, bucmasta glumica, Wilson je u jednom trenutku odlučila otići na dijetu. Smršavila je preko 30 kila do 2020. godine, a tek je kasnije priznala da je koristila i Ozempic. Liječnici su joj savjetovali da smršavi prije nego što krene na postupak umjetne oplodnje, a transformaciju slavne glumice pratio je cijeli svijet.
Sharon Osbourne često se branila od zlih medijskih napisa zbog korištenja Ozempica. "Nije tajna da uzmeš lijek koji ti može pomoći skinuti kile. Ja sam u redu s time", oštro je komentirala prije dvije godine. Ispričala je kako je imala nezdravu naviku prehrane dugi niz godina, a lijek joj je uvelike pomogao. Prestala je s lijekom kada je pala na manje od 45 kilograma.
Sharonina kćer Kelly Osbourne godinama već negira da je uzimala Ozempic. Tvrdi kako je njezina transformacija rezultat napornog vježbanja i pridržavanja dijeta. Nakon poroda bila je na striktnoj dijeti koja joj je pomogla da dođe do željene težine.
Meghan Trainor također se dramatično promijenila. Nakon što je rodila drugo dijete pokušavala je sve da vrati liniju koju je imala, no tek je s lijekovima za pomoć u mršavljenju došla do svoga cilja. Priznala je kako se osjeća odlično te ne vidi problem u tome što se promijenila.
Kelly Clarkson je često pričala o problemima s mršavljenjem tijekom čitave karijere. "Postoje ljudi koji su rođeni mršavi, no to nisam ja", komentirala je 2015. godine u jednom intervjuu. Prošle godine je u razgovoru za People otkrila kako su joj dijeta i vježbanje pomogli da se vrati u formu i dođe do željene težine.
Glumica Kathy Bates također je iznenadila javnost svojom pojavom. Smršavjela je čak 35 kilograma posljednjih godina zahvaljujući vježbi, dijeti i Ozempicu. Promjene u svoj život je uvela 2017. godine, a komentirala je kako nije sve tako lako kao što izgleda. "Lakše mi je hodati, disati, zabavljati se i nisam više ukočena", komentirala je Bates.
Amy Schumer priznala je kako s Ozempicom nema dobra iskustva. Uzimala je lijek 2022. godine, no zbog mučnina je morala prestati. "Brzo sam izgubila 15 kilograma, no nisam mogla ustati iz kreveta. Koja je onda poanta lijeka?", rekla je u intervjuu Howardu Sternu u siječnju ove godine. Počela je uzimati druge, slične lijekove te je danas zadovoljna svojim izgledom.
Pjevačica Lizzo priznaje da je probala s Ozempicom, no nije nastavila. Drastično je smršavila zahvaljujući dijetama. "Da sam sve ovo napravila zahvaljujući lijekovima i operacijama, uopće ne bih bila ponosna na sebe".
Adele je jedna od onih zvijezda koje žustro odbacuju informacije da su koristile Ozempic. Mršavija je no ikada zahvaljujući rigoroznim dijetama, promjeni stila života i vježbanju. Nije bila na operaciji, a ne koristi nikakve lijekove.
