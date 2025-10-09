Obavijesti

POTPUNA TRANSFORMACIJA

Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo...

Brojne zvijezde priznaju kako koriste lijekove za pomoć pri mršavljenju i toga se ne srame. Neki od njih drastično su se promijenili, a obožavatelji tvrde kako su zaista pretjerali. U galeriji donosimo pregled najpoznatijih lica Hollywooda koja su nekoć potpuno drugačije izgledala.
Glumac Jonah Hill zabrinuo je javnost svojom pojavom tijekom snimanja najnovijeg filam "Cut Off". 41-godišnji Hill snimljen je u društvu kolegice, a svi su odmah krenuli brujati o njegovom izgledu. Hillu ovo nije prvi put da je drastično smršavio. Skoro 20 kila mršaviji bio je 2011. godine nakon rigorozne dijete. Do 2014. je već ponovno imao svoju punašniju figuru, no njegovi prijatelji su onda komentirali da nije bio u dobroj fazi života. | Foto: SXAC, AMCO
