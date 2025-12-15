Pet godina nije vidio obitelj, a 'Supertalent' mu je priredio nezaboravno iznenađenje...

Nicolas, ostavio si srce i dušu na ovoj pozornici. Imamo mladog čovjeka koji je pet godina rastavljen od svoje obitelji, koji vrijedno radi da bi im olakšao život i koji dolazi unatoč svim svojim obavezama ovdje na ovu pozornicu i apsolutno opravdava moj zlatni gumb, opravda vjeru u malog čovjeka, jer mali ljudi pokreću svijet, ti si večeras pokrenuo svijet na ovoj pozornici, rekla je Martina Tomčić Moskaljov Nicolasu Ypilu u drugoj polufinalnoj večeri 'Supertalenta'.

Foto: NOVA TV

Mladi Filipinac izveo je pjesmu 'Dvije zvjezdice' Tajči, a izvedbu je posvetio svojoj obitelji koju nije vidio pet godina. Svaki stih nosio je težinu, a emocija koju je prenio glasom i interpretacijom ispunila je cijelu dvoranu. Nakon nastupa uslijedilo je iznenađenje koje je dodatno pojačalo emocije, posebna videoporuka njegove obitelji.

- Uvijek se sjeti da smo jako ponosni na tebe, da smo jako zahvalni. Donio si ponos našoj obitelji i našoj zemlji. Volimo te i nedostaješ nam. Nadamo se da se vidimo uskoro. Sretno - poručili su mu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječi ponosa, ljubavi i podrške potpuno su slomile Nicolasa, ali i dirnule publiku i žiri.

- Baš smo se nekako svi raznježili i na pjesmu i na riječi i na vokalni aranžman koji si izveo... Mislim da će i tebi ovo biti još jedan vjetar u leđa - izjavila je Maja Šuput.

- Nicolas, slobodno plači i uživaj - komentirao je Davor Bilman.

Fabijan Pavao Medvešek iskoristio je trenutak da pozdravi Nicolasovu podršku u publici: 'Htio bih samo pozdraviti tvoje prijatelje i ljude koji su došli večeras s tobom da te podrže jer siguran sam da se međusobno jako podržavate, želim ti da što prije vidiš svoje i svima nama želim neko bolje sutra.'

Foto: NOVA TV

Nicolas je otvoreno govorio o tremi i osjećajima koji su ga pratili uoči nastupa.

- Bio sam jako nervozan, ali morao sam ih impresionirati. To što sam ovdje na ovoj pozornici je već pobjeda za mene. Jako sam sretan što živim svoj san. Ta reakcija publike i žirija je isto kao pobjeda za mene. Pjevanje je moj san i jako sam sretan što mogu živjeti taj san. Bio sam šokiran, emocionalan i u isto vrijeme jako sretan zbog zlatnog gumba - rekao je pa nastavio:

- Nikad u životu nisam pomislio da ću dobiti zlatni gumb. Nisam mogao vjerovati. Nakon moje audicije toliko toga se promijenilo. Već sam imao prvi nastup, a sljedeće godine ću nastupati svugdje. Bez Boga ovo se ne bi dogodilo. Zahvalan sam mu za sve. Ovo iskustvo, to je sve on. Svoju obitelj nisam vidio pet godina i jako mi nedostaju. Večeras dajem cijelo svoje srce u ovaj nastup. Posvećujem ga svojoj obitelji koja je jako daleko. Nadam se da će vam se svidjeti.

Foto: NOVA TV