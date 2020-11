JFK je imao harem, a Clintona je Hillary zbog seks afera mlatila

<p>Koštat će te 20 milijuna dolara ako mi tvoj sin donese neku spolnu bolest koju je pokupio od svojih kurvi. Rekla je to <strong>Jackie Kennedy</strong>, suprugovom ocu, kad ju je nagovarao da se ne rastavi od njegovog sina. </p><p>- Ja ako nisam sa ženom dulje od tri dana, dobijem glavobolju - rekao je Kennedy jednom prilikom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Popis ljepotica koje su mu grijale leđa je podugačak. <strong>Judith Campbell Exner</strong> je s Kennedyjem 1961. upoznao <strong>Frank Sinatra</strong>, a i njemu je bila ljubavnica. Judith se viđala i sa šefom Cose nostre. Njezine je ružičaste gaće Jackie našla u svome krevetu. Judith se s predsjednikom sastajala i u Bijeloj kući i obiteljskom domu. <strong>Mary Pinchot Meyer</strong> poznavala je Kennedyja iz srednje škole. Profesionalni ubojica smaknuo ju je 1964. nedaleko u Georgetownu, gdje je JFK imao kuću. S <strong>Mimi Beardsley Alford</strong> (19), ljubovao je u Bijeloj kući. Ona je bila pripravnica, a o vezi s predsjednikom, koja je trajala godinu dana, šutjela je 40 godina.</p><p><strong>Jill Cowan</strong> i <strong>Priscilla Wear</strong> imale su kodna imena Fiddle i Faddle. Obje su odlazile na kupanje s predsjednikom, pa se mokre vraćale na radno mjesto tajnice u Bijeloj kući. Kennedy je imao aferu i s <strong>Ellen Rometsch</strong>, koja je bila komunistička špijunka. Kennedy je to doznao, ali se nije obazirao. No, njegov brat <strong>Robert</strong> ju je deportirao. </p><p>Kennedyjeva najpoznatija navodna afera bila je s glumicom <strong>Marilyn Monroe</strong>. Nikad nije dokazano da su imali aferu, no biografija Kennedyja objavljena 2013. tvrdila je da je sama Monroe rekla Jackie da je JFK obećao da će je oženiti. Oni bliski Kennedyju i Monroe kažu da je postala divlja kad je predsjednik pokušao okončati njihov odnos. Njezini pokušaji da ponovo zapali njihov odnos postali su tako agresivni da je predsjednik navodno poslao zajedničkog prijatelja da joj kaže da je gotovo i da ga prestane progoniti.</p><p>Ipak, najpoznatija afera Bijele kuće je između tadašnjeg predsjednika <strong>Billa Clintona</strong> i mlade 21-godišnje pripravnice <strong>Monice Lewinsky</strong>, koja je započela 1995. i nastavila se dvije godine. Ta afera koštala ga je predsjedničke fotelje, a opoziv 1998. izmijenio je američku politiku zauvijek. Tijekom svog boravka u Bijeloj kući dok je bila pripravnica, a imala više od deset seksualnih susreta s Clintonom. Odgovarajući na optužbe iz medija, Clinton je izrekao svoju poznatu rečenicu kako nije imao odnose s tom ženom.</p><p>Na vrhuncu Lewinsky skandala, njegova supruga <strong>Hillary</strong> je napala Billa, pa u knjizi 'The Clintons' War On Women', politički strateg <strong>Roger Stone</strong> piše: "U prošlosti, Hillary je bacala knjige i pepeljare na predsjednika, s tim da je svaki put pogodila metu. Hillary ga je šamarala i to dovoljno jako da bi ostajali crveni tragovi koje bi tajni agenti vidjeli nakon što bi on napustio sobu". Osim toga, 1993., kad je Hillary otputovala u posjet umirućem ocu, Bill je ostao zabavljati Barbru Streisand u Bijeloj kući. Kad je Hillary čula da je pjevačica, inače obožavateljica tadašnjeg predsjednika, provela noć u njezinom domu, odmah se vratila kući. Nakon toga se Bill pojavio s velikom ogrebotinom na vratu, no ipak su nakon svega ostali u braku. </p>