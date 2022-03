Jim Carrey: 'Ovacije za Smitha? Odvratno! Trebao je u zatvor. Ja bih ga tužio za 200 mil. dolara'

Holivudski glumac Jim Carrey (60) gostovao je u CBS-ovoj jutarnjoj emisiji, gdje je zajedno s voditeljicom prokomentirao incident na Oscarima kada je Will Smith (53) ošamario kolegu glumca Chrisa Rocka (57). Carrey nije birao riječi, iskreno je rekao što misli o Willovom postupku na pozornici dodjele najprestižnije filmske nagrade u svijetu. Već na prvom pitanju izjavio je kako mu je 'pozlilo zbog ovacija publike', koja je na taj način podržala Willa i nasilje, piše Dedicer.

- Pozlilo mi je nakon što sam čuo ovacije publike. Osjećao sam se kao da je Hollywood samo masa jada bez svrhe. To je bio čisti pokazatelj da više nismo kul klub - rekao je Carry u prijenosu uživo u koji se javio putem videopoziva.

Voditeljica je zatim spomenula kako se u jednom trenutku raspravljalo i o tome je li Will Smith nakon napada trebao biti uhićen, jer da je bilo tko drugi to napravio voditelju na jednoj ovakvoj sceni, bio bi priveden istog trenutka.

- I njega su trebali uhititi - smatra Carrey.

Iako je Chris Rock rekao kako neće tužiti Willa Smitha zbog napada, Jim Carrey kaže kako bi on postupio drukčije.

- Rock ne želi gnjavažu oko toga, ali ja bih na njegovom mjestu već iduće jutro najavio da tužim Willa za 200 milijuna dolara. Taj video će zauvijek biti dostupan, bit će sveprisutan. Ta uvreda će trajati jako dugo - rekao je Jim pa dodao:

- Ako želite vikati iz publike i tako pokazati da vam se nešto ne sviđa ili napisati nešto na Twitteru, svejedno, ali nemate pravo ustati, otići na pozornicu i udariti nekoga samo zato što je nešto rekao.

Voditeljica se zatim pokušala nadovezati i reći što ona misli o situaciji i zašto je sve eskaliralo no, Carrey ju je prekinuo.

- Nije eskaliralo, došlo je niotkuda. Will se bori s nečim u sebi i to ga frustitra. Želim mu sve najbolje i nemam ništa protiv njega. Napravio je puno dobrih stvari, ali ovo nije bio dobar trenutak. Bio je to samo sebičan postupak koji je zasjenio sve ostalo - rekao je glumac pa istaknuo da su mnogi kolege naporno radili kako bi bili samo nominirani za Oscara, a kamoli dobili nagradu i kako je to trebao biti njihov trenutak da zasluženo proslave i budu viđeni.

Podsjetimo, Will Smith u nedjelju je, na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu, ustao iz gledališta i na pozornici ošamario glumca Chrisa Rocka jer se našalio na račun njegove supruge, glumice Jade Pinkett Smith (50). Rock je, naime, glumicu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Moore obrijane glave.

Jada inače boluje od alopecije. Nakon komentara Chrisa Rocka samo je pogledala supruga Willa, a on je, kao što smo imali prilike vidjeti, burno reagirao.

