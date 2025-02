Jimmy i Barbara Stanić već pola stoljeća slave Valentinovo: 'Baš bih joj mogao nešto i skuhati...'

Čujte, ne bum nekaj posebno pripremal jer moja Barbara i ja imamo Valentinovo svaki dan. Ovaj službeni datum nama ne znači puno, javio nam se veselo Jimmy Stanić, koji je u siječnju proslavio 96. rođendan. On i njegova Barbara i dalje nastupaju, pa će to ipak malo "povezati" uz Valentinovo.

- Imamo nastup u Čakovcu (12. veljače, op. a.), pa si bumo tam to malo unaprijed čestitali. Al' velim, mi smo stalno unutra, u ljubavi. Volimo se i nadam se da bumo se još dugo voljeli - rekao je pjevač.

Malo je zastao pa nam otkrio da bi ipak za Barbaru mogao nešto skuhati.

- Mogel bih. Voli jesti meso, ali više ne smije, mora paziti. A ja sam se cijeli život hranil po restoranima, pa i danas mogu jesti sve. A ne treba mi puno, meni paše malo ovčjeg sira, feferonček i pivica i ja sam zadovoljan. Ja sam skroman, tak sam se i rodil, u takvome miljeu sam i odrastao. Nisam se rodil s nekakvim kerefekama, a da ne pričam kaj ova deca danas sve dobivaju - kaže Jimmy Stanić.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Barbaru je upoznao u Portorožu. Bilo je to 1977. godine. Jimmy je bio ondje zbog koncerta, a "zagrijavajući" se za nastup, vidio je kako iz mnogih autobusa izlaze samo žene. Među njima i Barbara. Prije nego što su se vjenčali, Jimmy i Barbara "hodali" su 13 godina.

- Cijeli sam život govorio 'ne', a Barbara me u travnju 1990. naučila da izgovorim 'da'. To jedino 'da' dosad izgovorio sam, nažalost, pred svjedocima i gosponom matičarom. Ali želim li biti iskren, moram reći da sam Barbaru prosio punih 13 godina. Branila se riječima da je prosjačenje u nas zakonom zabranjeno - rekao je svojedobno za Gloriju Jimmy.

Zajedno su 47 godina, tvrdi da recepta nema, bitna je samo ljubav. A nje im ne nedostaje.

- Nema recepta, pa nije to jelo da se može reći ovoliko soli, ovoliko papra. Nemam nikakvu preporuku. Ljubav nije glavna stvar u braku nego razumijevanje. Morate uživati u stvarima koje vam pašu: maslinovo ulje, bakalar... Svađe ne preporučujemo. Samo 'da, draga' i ' da, dragi' s puno pusa - smatra Jimmy Stanić.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Zdravlje ga, kaže nam, dobro služi.

- Je, sve je u redu. A, čujte, u glavi sam dobro, a to je najvažnije, glava je centar, ne?! Mora se malo pazit na neke stvari i onda ide - otkriva Stanić.

Dodao je da se nema više zbog čega nervirati, pa ni kad se sjeti svojeg ulaska u politiku prije dvije godine.

- To smo se zaribali. Nismo znali kaj se događa, a htjeli smo pomoći na neki način. Na koncu nas je Penava iznevjerio, neću mu to nikad zaboraviti. Počel je trabuinjat i jako nam je krivo danas kaj smo ušli u to - rekao je Jimmy.

Foto: DAVORIN VISNJIC/PIXSELL

Barbara i Jimmy žive u novozagrebačkoj četvrti Utrina i danas ih možete vidjeti u jutarnjim šetnjama, kako se drže za ruku. U jednoj od njih prije tri godine "nabasali" su i na mural posvećen pjevaču. Bio je to dar njihovih susjeda Jimmyju za 93. rođendan.

- Nitko od susjeda nije dao ni naslutiti tako nešto. Sišla sam i ugledala svog Mišeka. To će biti mural nad muralom - rekla nam je nedavno Barbara.