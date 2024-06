Jimmy Stanić nam otkrio: 'Bez moje Barbare bi mi teško išlo! Ljubav? Nije glavna u braku...'

Zagrebačka je lijepa tradicija postao festival Cest is d’Best. A njega je 30. svibnja otvorio Stjepan Jimmy Stanić, koji će u siječnju sljedeće godine napuniti 96 godina. Uz njega je, naravno, bila i njegova Barbara. Pozivi su uslijedili već iste večeri. Jedan od njih bio je onaj Marina Hadžija Veljkovića, jednog od “kralja ulice”.

- Čuj, pa to je nemoguće kak’ stari pjeva. Ja ne znam ak’ u svijetu postoji neki pjevač koji još može tako nastupati, pjevati. Pa on je fenomen, vjerojatno je za Guinnessovu knjigu rekorda. Svaka mu čast - oduševljeno je zborio Hadži.

Slušali smo ga i sami nedavno i sa svime bismo se složili. Jimmy Stanić i dalje je sjajan na pozornici, sa svojom Barbarom suvereno vlada nastupom.

'Bez Barbare mi teško išlo'

Javio nam se nekoliko dana poslije, dobro raspoložen, zahvalio na čestitkama, pa objasnio kako i dalje tako nastupaju.

- Čujte, bitno je da bude veselo, mi smo tu zbog veselja. I onda na pozornici moja Barbara i ja, bez nje bi teško išlo, dajemo malo ovo, malo ono i sve je u redu. Al’ čujte, mi se tu uvijek ravnamo prema publici. Jer mi smo zabavljači. Sviramo i pjevamo, pričamo, ali se uvijek prema publici ravnamo - rekao nam je Jimmy Stanić.

I, kako kaže, to je sva tajna njihovih nastupa. A traju desetljećima.

- Pa je, tak’ je, nema tu neke filozofije. Ne pjevamo mi neke tam’ američke pjesme koje nitko ne zna, eventualno ubacimo neki blues. I ponavljam, slušamo publiku, ona sve diktira - dodao je Jimmy.

Čuli smo se dan nakon izbora, čekao je rezultate, nakon toga priznao da je “to sve skup malo predugo trajalo”. No, za ove nastupa “u pristojno doba”, energije i dalje ima.

- Al’ ne znam otkud mi, možda su to geni - dodao je.

'U politiku sam ušao da probam promijeniti neke stvari'

Pitali smo ga dokad planira nastupati, odgovor je vrlo jednostavan.

- Pa dokle bum mogel, kad ne bum mogel, ne bum više nastupal. Više od toga vam nemrem reć. A čujte, imamo zgodan bend, a imamo i još neke koncerte već dogovorene. Prvo bismo trebali ić’ u Koprivnicu, a onda bumo opet pjevali u Zagrebu, u Vintageu. Nije to više gusto kao nekad, ti nastupi, ali dobro je. Znate, nije ni ljudima lako, to se točno vidi. Standard je loš, a vi morate biti veseli da biste izašli nekam, da biste se zabavljatli. A to je teško ak’ ne znate kaj bu sutra, kak bute preživjeli - rekao je Jimmy Stanić pa nastavio:

- Boli me sve to, ta situacija. Zato smo bili u politici, da probamo promijeniti neke stvari. Ja se sjećam kad sam tam šezdesetih imal nastupe u Švedskoj i Švicarskoj, sjećam se koja je to razlika bila, mi tu nismo imali ništ’. Vidite, bojim se da je danas ta razlika danas još veća. Pa danas se kod nas ovi kaj vladaju svađaju, pa di ste to vidli, da se glavni svade? A sirotinja to sve vidi.

Maknuli smo se od politike, ionako Barbara i Jimmy ne pripadaju tome miljeu...

- Barbara ide z menom, imam lijep programčić, dobro nam ide - nastavlja Jimmy.

Na pitanje sjeća li se prvog nastupa, a bilo je to prilično davno, morao je prvo malo promisliti.

- Bilo je to u klubu Istra, tad se to zvala Nikolićeva ulica (današnja Teslina, op. a.). Poslije je tam bil ona jazz klub (B. P. Club, op. a.). Da, to je tam bilo. Prije mene je nastupal Ivo Robić, a još smo bili onda ja i pjevačica jedna popularna. To je moralo biti početkom šezdesetih, u prvoj polovici. Bila su to neka druga vremena - rekao nam je Jimmy Stanić.

'Dizzy je bio jako zadovoljan'

Naš veliki pjevač rođen je u Zagrebu 20. siječnja 1929. godine. Otac mu je bio iz Dubrovnika, a u Zagrebu je upoznao Jimmyjevu majku, pa od tuda ta “purgerština” iz Stjepana Stanića. Glazbom se počeo baviti s dvadesetak godina, za sebe je uvijek govorio da nije šansonijer.

- Ja sam šlagerist koji pjeva pjesme iz boljih vremena - rekao je jednom prilikom.

Otkrio je i sjajnu anegdotu kako je 1956. odsvirao kontrabas u orkestru legendarnog jazzera Dizzyja Gillespieja.

- Dođe mi Milivoj Körbler, bio je najavljivač tamo, nagne se i šapne mi: ‘Čuj, hoćeš svirat?’. ‘Gdje’, pitam ja. On veli: ‘Tu’. ‘Zafrkavaš me? Pa imaš iza mene divne basiste Prohasku i Mrvicu...’ On mi odgovori: ‘Pitao sam ih, ne žele, ne usude se’. Onda sam pristao. Poznavao sam Dizzyjev repertoar. Odveo me Körbler u garderobu i rekao Dizzyju: ‘Doveo sam vam kontrabasista’. Dizzy je bio u bijelim gaćama i dao mi je nekakve male papiriće na kojima su bile note. Uglavnom, odsvirao sam. Dizzy je bio jako zadovoljan. Njihov basist je nestao, valjda se napio, pa me Dizzy pozvao na turneju - s njima - na koju Stanić nije otišao jer nije bio, kaže, “u dobrim odnosima s vladom”. Oduzeli su mu putovnicu jer ga je netko revno cinkao kad se naljutio što nema svirke na dan kad je umro Moša Pijade i da tko će to njima platiti.

Među pjesmama koje su ga obilježile su veliki hitovi poput “Moja kobila Suzi” i “Dimnjačar”.

- Barbara je jedna od sedam sestara u familiji u kojoj se stalno nešto pjevalo. Zapjevala mi je pjesmu: ‘Bila jednom jedna gospa Jela, svoju peć je popraviti štela...’, koju nisam prije čuo. Tak’ je nastala slavna pjesma ‘Dimnjačar’. Publika voli malo lascivne stvari - ispričao je Stanić.

Kako i danas kaže, uvijek je bio zabavljač, želio je da na njegovim nastupima bude veseli. Tužne mu pjesme nisu drage, oduvijek je želio oraspoložiti i razveseliti publiku. A uvijek se trudio razveseliti i svoju Barbaru. Ispričao je jednom zgodom kako su se upoznali. Bilo je to u Portorožu, Jimmy je bio tamo zbog koncerta, a “zagrijavajući” se za nastup vidio je kako iz puno autobusa izlaze samo žene. Među njima i Barbara. Prije nego što su se vjenčali Jimmy i Barbara “hodali” su 13 godina. A i to je jednom zgodom za Gloriju u svom stilu objasnio legendarni pjevač.

'Ljubav nije glavna stvar u braku'

- Cijeli sam život govorio ‘ne’, a Barbara me u travnju 1990. naučila da izgovorim ‘da’. To jedino ‘da’ dosad izgovorio sam, nažalost, pred svjedocima i gosponom matičarem. Ali želim li biti iskren, moram reći da sam Barbaru prosio punih trinaest godina. Branila se riječima da je prosjačenje u nas zakonom zabranjeno - ispričao je Jimmy.

Žive u novozagrebačkom kvartu Utrina i danas ih se može vidjeti u jutarnjim šetnjama i kavama. Vole dobru hranu, ribu i bakalar pogotovo. A u toj šetnji otprije dvije godine mogli su “nabasati” i na mural posvećen pjevaču. Bio je to dar njihovih susjeda Jimmyju za 93. rođendan. Oboje su bili oduševljeni, radosno su nam tad pozirali pred njim.

- Nitko od susjeda nije dao ni naslutiti tako nešto. Sišla sam i ugledala svog Mišeka. To će biti mural nad muralom - rekla je Barbara.

A takav odnos, to tepanje, držanje za ruke dok šeću kvartom i danas im je svakodnevica. Recepta za to nemaju...

- Sve ovisi o ljudima. Danas su odnosi dosta otvoreni, previše je seksa i tu recepta nema. Nemam nikakvu preporuku. Ljubav nije glavna stvar u braku, nego razumijevanje. Morate uživati u stvarima koje vam pašu: maslinovo ulje, bakalar... Svađe ne preporučujemo. Samo ‘da draga’ i ‘ da dragi’ s puno pusa - objasnili su razgovarajući ispred murala...