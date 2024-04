Sretni su i feštaju jer sad imaju šansu raditi za boljitak Hrvatske? Ma da, sigurno...

Perfektno govorim engleski i još u srednjoj školi imala sam politiku, tako da se razumijem u nju. Riječi su to Ave Karabatić, zvijezde davno ugašenih rijalitija koja je, gle čuda, na izborima dobila više glasova od ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Kakvih smo se sve političara i sabornika nagledali, Ava Karabatić sa svojim je "znanjem politike i engleskog" za neke i prekvalificirana. No, eto, ona je dobila tri glasa više od aktualne ministrice kulture.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podatak je suštinski poražavajući za društvo, za Vladu i za HDZ, ali zanima li on ikoga? Bilo je na izborima još estradnjaka. Stjepan Jimmy Stanić osvanuo je na listi Domovinskog pokreta. On je tam "došel maknut ove prve i druge, a ne da bude treći", rekao je na kraju, nezadovoljan rezultatom.

Za moguću političku trgovinu nije želio ni čuti. Ali on i nije političar. Ovi "profesionalni političari" uglavnom su u noći na četvrtak feštali, plesali, neki štikle skidali, pjevalo se, naručivalo zadnju rundu i Prijovićkinu pjesmu. Pomislio bi čovjek da slave jer sad mogu raditi za bolju budućnost hrvatskog čovjeka, popraviti zdravstvo, srediti sudstvo, unaprijediti školstvo, oplemeniti agrar...

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Je li ikome od njih kroz glavu prošla misao: "Napokon dolazim na vlast, sad ću moći pomoći penzićima i izboriti se za bolji obrazovni sustav!" Možda je netko od njih razmišljao i ovako: "Da su me bar prije izabrali, već bi nam bolnice bile kao urica!". A što ako je neki HDZ-ovac nakon objave rezultata zaključio: "E sad ću sa svojima iskorijeniti korupciju, neće više biti mita!"

Ali nije. Nitko od njih nije slavio zbog mogućnosti da na vlasti ostvari plemenite i korisne ideje. Slavilo se zbog jedne druge mogućnosti koju im izbori nude, one koju opisuju tri stara šokačka pravila za uživanje u životu: U se, na se i poda se.