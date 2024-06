Jin iz BTS-a odslužio vojni rok: Drugi članovi benda ga dočekali uz saksofon i njihov najveći hit

Najstariji član korejske grupe BTS, Kim Seok-jin (Jin), odslužio je svoj vojni rok u Južnoj Koreji. Jin je u prosincu 2022. godine otišao u vojsku gdje je proveo 18 mjeseci. Ispred vojne baze su ga dočekali drugi članovi benda J-hope, RM, V, Jungkook i Jimin, koji su se također prijavili za služenje vojnog roka.

RM je svog kolegu i prijatelja iznenadio izvedbom njihove hit pjesme 'Dynamite' na saksofonu, a potom su se svi članovi benda zagrlili. Među njima pak nije bio Suga, glavni reper u bendu, kojeg su iz vojne službe isključili nakon što je operirao rame. Suga trenutačno obnaša svoje civilne dužnosti te nije mogao dočekati svog kolegu.

Foto: YONHAP NEWS AGENCY

Iz BTS-ovog tima su obožavatelje obavijestili o tome da je Jin odslužio svoj vojni rok, ali su ih zamolili da ne posjećuju bazu zbog sigurnosti. Iako fanova nije bilo na dočeku glazbenika, neki su ranije postavili šarene transparente na kojima je pisalo: 'Seok-jin, bio si tako dobar posljednjih 548 dana. Stojimo uz tebe'.

Foto: YONHAP NEWS AGENCY

Iako su brojni smatrali da će se nakon njegovog izlaska iz vojske bend ponovno okupiti, BTS neće snimati novu glazbu sve do polovice 2025. godine. Razlog je taj što još četiri člana grupe moraju odslužiti vojni rok u trajanju od 18 do 21 mjesec. RM, Jimin, Jungkook i V će sa služenjem vojnog roka biti gotovi do lipnja sljedeće godine.

Foto: YONHAP NEWS AGENCY