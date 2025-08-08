Obavijesti

JLo nisu pustili u luksuzan dućan u Istanbulu, kasnije je molili da dođe. Evo kako je reagirala...

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Slavna glumica i pjevačica trenutno je na turneji, a nekoliko koncerata je zakazano i za Tursku. U Istanbulu je doživjela neugodno situaciju kada joj nisu dali da uđe u luksuznu trgovinu...

Mnogi znaju za legendarnu scenu iz 'Zgodne žene', kada lik Julije Roberts ušeta u trgovinu i želi kupiti lijepu odjeću, pa je odbiju... A zatim se vrati dan kasnije i kaže: 'Velika greška, velika. Ogromna!' Nešto slično se, navode strani mediji, dogodilo i slavnoj pjevačici i glumici Jennifer Lopez u Istanbulu ovih dana. 

Kako prenosi Page Six, Lopez je u Istanbulu u ponedjeljak krenula u shopping i htjela ući u Chanel trgovinu. No, na vratima ju je zaustavio zaštitar i rekao da ne može ući. 

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- OK, nema problema - navodno je na to mirno i staloženo odgovorila Lopez, a zatim otišla. Kasnije su za njom krenule zaposlenice trgovine i pozivale je da se vrati no JLo ih je odbila. 

Svoje vrijeme i novac, a navodno se radi o desecima tisuća dolara, potrošila u drugoj luksuznoj trgovini. 

Foto: Mario Anzuoni

Pjevačica je trenutno na turneji koja ju je odvela i u Tursku, a tamo je proslavila i svoj 56. rođendan, nakon nastupa u Antaliji. 

