Joan Collins kritizira današnju modu: 'Traperice su tragične...'

Kultna britanska glumica i seks simbol 80-ih, Joan Collins (86) i dalje žari i pali modnom industrijom. Collins je nedavno zablistala kao zaštitno lice božićne kampanje talijanskog luksuznog brenda Valentino. Iako se približava devedesetima, glumica koju je proslavila uloga Alexis Carrington u 'Dinastiji', drži do mode.

Collins je velika ljubiteljica eklektičnog stila, haljina i glamura.

- Pretpostavljam da gravitiram onome što me privuče. Volim zaigrani stil i naravno, šljokice - izjavila je Collins koja vjerno surađuje s Valentinom još od 60-ih godina prošlog stoljeća kad je prvi put posjetila njihov atelje u Rimu. Tijekom desetljeća kroz njezin ormar su prošli brojni odjevni komadi, no jedan se zadržao sve ovo vrijeme. Riječ je o crnoj svjetlucavoj haljini koju je Collins kupila prije 40 godina.

- Razgovarala sam s Valentinom prije nekoliko godina i požalila sam mu se da nemam što obući. No, on ima fantastično pamćenje pa me je pitao 'Zašto ne bi obukla onu predivnu crnu haljinu koju si kupila još 1989. godine?'. Bila sam šokirana kako se još uvijek tog sjeća - objasnila Collins u intervjuu za Vogue.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Seks simbol 80-ih nije baš zadovoljan današnjom modom te se nada kako će se na tom području nešto promijeniti.

- Nadam se da će žene početi trošiti više novaca na odjeću zato što se nitko više ne sređuje. Ako se žene srede ljudi 'bulje' u njih. Mislim da je to jako tužno zato što će na kraju svi hodati u trapericama i majicama s kratkim rukavima. Tragedija - dodala je slavna glumica koju 'smeta' današnja opuštena moda.

- Mrzim traperice, a posebno one s razderanim koljenima. Traperice su toliko nezahvalne - govori Collins koja u Los Angelesu živi od sredine 50-ih, no i sama priznaje kako se ne uklapa u taj stil života. Teško joj je unijeti se u božićni duh kad živi u Los Angelesu; a skromna je što se tiče božićnih poklona.

- Imam sve, ne treba mi ništa, ali obožavam čitati. Volim si pokloniti neku dobru biografiju - zaključuje.

