Joan Collins: Dobri partneri ne pronalaze se u noćnom klubu

Vremešna britanska glumica i spisateljica Joan Collins (85), nakon što je proslavila 17. godišnjicu braka s petim mužem, podijelila je tajne svog sretnog braka.

Zadnji put se udala se 2002. godine za Percyja Gibsona (54), u kojeg je, tvrdi, zaljubljena još i sada.

- Nekoliko dana prije proslave godišnjice, prošli mjesec, pozvali su me u jednu emisiju kako bih pričala o "tajnama sretnog braka". To me isprva iznenadilo s obzirom da na papiru imam čak četiri neuspjela braka pa sam im sugerirala da možda i nisam najbolji "savjetnik za ljubavne odnose". Nakon razmišljanja, prisjetila sam se priče o čovjeku kojeg su zaustavili na ulici i upitali: "Kako ste došli do Carnegie Halla?", odgovorio im je: "Praksom, praksom i samo praksom". Tako i ja imam iskustva na pretek - kaže Joan, te nastavlja:

- Kad smo se Percy i ja vjenčali, 17. veljače 2002., svi su rekli da to neće potrajati. Čak su i neki moji prijatelji bili sumnjičavi - ne samo zato što je on 32 godine mlađi već i zato što ja imam nevjerojatan rekord. Ipak, 17 godina kasnije, mi smo još uvijek zajedno, sretni smo i još uvijek se volimo - kaže. Uz Percyjevu pomoć sastavila je popis onoga što radimo jedni za druge, a što nam donosi uspjeh i podijelila ih s čitateljima Daily Maila.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Osim ako se niste udali za pijanca, varalicu ili psihopatu, ovih 22 pravila o braku, koji je zapravo zajednički uspjeh, možda će vam i pomoći:

1. Ne žurite

Ono što je najviše utjecalo na naš braku je to što smo Percy i ja započeli naš odnos kao prijatelji, dok smo zajedno putovali s njegovom predstavom "Ljubavna pisma". To prijateljstvo je trajalo devet mjeseci prije nego što smo postali romantični.

Kako smo bili toliko kompatibilni na svakoj razini i voljeli raditi iste stvari, imali smo čvrste temelje za stvarno dobar odnos i sretan brak. On je moja srodna duša i to je ono što trebate tražiti. Mnogo je dobrih partnera, ali oni ne rastu na drveću - i rijetko u noćnim klubovima i barovima!

2. Imajte svoj vlastiti prostor

Od životne je važnosti poštivati međusobni prostor. U svakom odnosu u kojem dijelite dom, postojat će fizičke "sfere utjecaja". Za mene, to je moja kupaonica, s lijepim toaletnim stolom i mojom garderobom. Za Percyja, to je njegov ured (i, da, vlastita kupaonica).

Možemo se organizirati u onome što nam je važno, i nikada ne bih prekršila ili komentirala kako se on organizirao - baš kao što on to nikad ne radi meni. Idealno bi bilo da imate zasebne kupaonice (osobito ujutro), no već i uz samo uređenje svog kutka, bolje ćete se slagati.

Foto: Dreamstime

3. Prihvatite svoje razlike

Uvijek budite svjesni da ste dvije potpuno različite osobe, bez obzira koliko ste kompatibilni. Iako možda tako mislite (ili želite) ona ili on neće biti uvijek na istoj valnoj duljini i možda neće misliti ili djelovati na isti način kao i vi. Ali to je snaga, a ne slabost - koristite je i iskoristite je.

4. Ne tražite stalno pomoć

Neovisnost je jedna od najljepših osobina i kod muškaraca i žena. Oba spola privlače ljudi koji mogu preuzeti odgovornost i napraviti sami nešto. Isto tako, partneri koji mogu uspješno dijeliti moć - su nepobjedivi.

Foto: monkeybusinessimages

5. Poštujte njihova mišljenja

Ako partner voli nešto što vi mrzite, to može voditi do žestoke rasprave, no zapamtite da ste se udali za njega jer ste se pouzdali u njihove vrijednosti i mišljenja. Nekoliko neusklađenosti ne poništava "cijeli paket". Razilaženja u mišljenju i ukusu su zdrava i izazovna - "živjele razlike"!

6. Nikada nemojte ići spavati ljuti jedan na drugog

Naravno, uvijek ćete se svađati i raspravljati, jer ste samo čovjek, ali pokušajte razmirice riješiti prije nego što odete na spavanje, jer sljedećeg dana to može eskalirati i dovesti do ljutnje. Ne lupajte vratima jedan drugome.

7. Blago malih stvari

Partner vam donese šalicu čaja ili kave ujutro, pohvali za skuhano jelo (iako ga jede već zadnjih deset godina), ili da kompliment za novu frizuru i odjeću - pokušajte primijetiti sitnice i pohvaliti ih.

Foto: Dreamstime

8. Lijepo se odnosite jedno prema drugome

Pokušajte da nikad ne kritizirate, a kamoli uvrijedite jedan drugoga jer jednog dana taj se "rak" može proširiti i "ubiti" vaš brak. Možete, i trebate savjetovati, ali budite oprezni i nježno zadirkujte jedni druge. Tanka je linija do sarkastične primjedbe, stoga ako prekardašite, brzo se ispričajte.

9. Zapamtite važne datume

Nikada nemojte zaboraviti rođendane i godišnjicu! I, ako želite da vaša veza napreduje, preporučuje se da zapamtite druge ključne datume, kao što su dan kada ste se upoznali, godišnjica braka, dan kada ste se zaručili i bilo koje druge datume u vašem životu.

Foto: Dreamstime

10. Prihvatite obitelj i njegove prijatelje

Pokušajte prihvatiti i, ako je moguće, uživati u obitelji i prijateljima vašeg partnera. Ali, prije svega, nemojte ih kritizirati ili ponižavati - osobito majke! Zapamtite da su to ljudi koji su odgajali i njegovali vašeg partnera puno prije nego ste ih upoznali. I jednako su važni njemu ili njoj, kao i vi.

11. Uvijek zauzmite njihovu stranu

Ako je vaš partner ljut na svoju obitelj, nemojte ga potkopavati. Uvijek ga možete nagovoriti da im oprosti i zaboravi, ali se on s time mora složiti.

12. Ugasite staru vatru

Nemojte iznositi cijelu svoju životnu povijest i/ili prošle ljubavne priče. Posebno njih. Bez obzira koliko partneri traže iskrenosti od vas, ne želi znati s koliko ste drugih ljudi spavali i tko je bio uspješan zavodnik. Naravno, bili bi glupi da ne znaju da ste u prošlosti imali ljubavni život, ali obično ne žele stvarno razmišljati o tome.

Foto: Pixbay

13. Budite intimni

Čak i ako niste osjetilni tip, fizički kontakt je prirodan na početku odnosa i morate paziti da ne izgubite taj most - pogotovo ako niste posebno spretni u izražavanju svojih osjećaja verbalno. To nije uvod u seks - već pokazivanje ljubavi na topao i brižan način. Ako kod vas to dovodi do seksa, uživajte!

14. Zamislite jedni druge kao - jednake

Nikada se ne biste trebali osjećati kao da je jedan od vas važniji od drugog u braku. Čak i ako netko ima bolji posao ili pokušava organizirati veliku obitelji, morate shvatiti da se druga strana osjeća neadekvatno.

15. Budite točni

Kašnjenje se može pogrešno protumačiti, kao nedostatak brige, a to može biti podsvjesni način pokazivanja vašem partneru da ste vi važnija polovica u odnosu. Budite toga svjesni.

Foto: Dreamstime

16. Svi rade sve

Operite posuđe ili otiđite u kupovinu namirnica. Ništa nije vezano posebno za vas da onaj drugi to ne može odraditi - bilo da ste muškarac ili žena. Dobrodošli u 21. stoljeće.

17. Ne potiskujte svoje osjećaje

Možda smo nekad posebno nestrpljivi s time što nas muči. Tada uzmite vremena da sjednete s partnerom - daleko od mobitela, televizije ili djece - i iskreno razgovarajte o tome. To ne mora biti cjelodnevni sastanak jer se skoro svaki problem može riješiti ako odvojite pet minuta da biste došli do njega.

18. Sjetite se posebnih trenutaka

Njegujte stvari koje ste zapazili kada ste se prvi put našli, bilo da se radi o ljubavi ili posebnom mjestu susreta, o omiljenoj hrani ili određenom filmu, i budite spremni to podijeliti s drugim kada se se toga sjetite.

Foto: Reuters/Pixsell

19. Ne uspoređujte se s drugima

Ne uspoređujte se s obitelji ili prijateljima. Ništa ne može biti pogubnije od izgovaranja: "Voljela bih da si više..."

20. Ljubomora je ubojica

Ne govorim samo o ljubomori na pripadnike suprotnog spola, već i na zavist na partnerovu inteligenciju, šarm, ili lakoću obavljanja određenih stvari. Samo će vas natjerati da se loše osjećate zbog sebe i ljutite se na njih.

Foto: Reuters/Pixsell

21. Napravite buduće planove zajedno

Odredite ciljeve o tome gdje ćete biti sljedeći tjedan, sljedeće godine i sljedećih deset godina. Planirajte stvari zajedno - važne rođendane, godišnjice, Božić, blagdane. Planovi koje napravite dat će vam nešto čemu ćete se radovati kad vas počne - gnjaviti život.

22. Recite im "volim te"

I što je najvažnije, recite jedni drugima da se volite što je češće moguće. Učinite to svaki put kad se pozdravljate i svake večeri prije spavanja.

ONI SU GROZNI I ZLI: Ova tri horoskopska znaka nije briga za druge i nitko ih ne želi u svojoj blizini