Joan Collins na pragu 90-te: 'Od 38. godine me zovu starijom ženom, bitno je kako se osjećaš'

Glumica Joan Collins (89), najpoznatija po ulozi Alexis u 'Dinastiji', u novom intervjuu za časopis Saga Magazine otkrila je kako se osjeća na pragu 90-e i zašto su za nju godine nevažan broj.

Iako će za devet mjeseci navršiti 90 godina, Collins tvrdi da se već dugo osjeća kao da je u četrdesetima.

- Ljudi me zovu starijom ženom još otkada sam imala 38. Mislim da nisu bitne godine, već to kako se osjećate, odijevate i kako se ponašate - rekla je glumica.

Joan također smatra da je 'strahovito nepristojno' pitati žene za njezine godine.

Glumica redovno ruši predrasude da žene u starijoj dobi više nisu u stanju za određene aktivnosti. Collins je izuzetno aktivna, često putuje, pozira pred kamerama, obilazi razna događanja, a još uvijek nije otišla u mirovinu od glume.

Collins se osvrnula i na svoju ulogu Alexis u kultnoj 'Dinastiji'.

- Ljudima se sviđa ta fantazija da sam veoma opaka zbog Alexis. Mislim da je krajnje smiješno da se moćne i snažne žene prikazuju kao opasne, dok su prema mom iskustvu grabežljivi muškarci prava prijetnja - izjavila je Collins.

Joan je prije par mjeseci proslavila 20. godišnjicu braka s 32 godine mlađim suprugom i producentom, Percyjem Gibsonom (57).

- On se zaista brine o svemu. Presretna sam što ga imam. Vodi brigu o mojoj djeci, o našim financijama i sve ima pod kontrolom. On je ljubav mojeg života. Imamo odličan brak, odličan odnos - ispričala je Joan.

- Naravno, imamo svoje male svađe kao i drugi parovi, ali oboje imamo svoja 'sigurna' mjesta. On ima svoj ured kod kuće, ja imam svoju garderobu. Baš smo sretnici. Shvaćam da većina ljudi ne može imati odvojene kupaonice - dodala je.

Da još ima snage za nove izazove Collins je dodatno potvrdila kada je najavila da će utjeloviti Wallis Simpson u nadolazećem projektu, 'In Bed with the Duchess'. Još se ne zna hoće li to biti film ili serija.

- Glumim vojvotkinju od Windsora od vremena kada je vojvoda umro pa sve do njezine smrti. To je nevjerojatna priča - ispričala je.

