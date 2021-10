Legendarna glumica Joan Collins (88), najpoznatija po ulozi Alexis Carrington Colby u 'Dinastiji', u najnovijem memoaru 'My Unapologetic Diaries' daje uvid u privatne živote holivudske i londonske elite.

- Večera sa mojim sinom Sachom u restoranu 'The Ivy'. Pretpostavlja se da će mu se pridružiti producent Gary Pudney, ali on ne zove niti se pojavljuje. To je Hollywood, ljudi. Za susjednim stolom je Jennifer Aniston, trenutna slamateljica srca iz 'Prijatelja'. Nikad nisam vidjela tako mršave ruke - napisala je Joan u jednom poglavlju knjige.

Opisala je i privatnu zabavu kod televizijskog producenta Aarona Spellinga, gdje joj je zasmetala loša ponuda hrane.

- Sviđa mi se Aaron, ali nitko ne može uzeti za ozbiljno sve što kaže. Ne može se ozbiljno shvatiti ništa što neki televizijski producenti kažu. Nestabilni su poput ameba, stalno se mijenjaju i kreću s plimom. Spellingov dom bio je tako veličanstveno uređen da se činilo čudnim što su na meniju bili samo sendviči s piletinom i narezak. Zar si ne mogu priuštiti kuhara? - napisala je direktna Joan.

U jednom poglavlju je opisala svoj posjet Buckinghamskoj palači i susret s kraljicom Elizabetom, koja ju je odlikovala Redom britanskog carstva. Kaže kako je bila jako nervozna, no smirio ju je prijatelj Paul McCartney, koji je tada proglašen vitezom.

- Upitala sam ga je li njega strah. 'Prestravljen sam', odgovorio mi je. Kada je došao red na mene usta su mi postala pustinja Gobi, a koljena su mi se sudarala. Sve je bilo tako jednostavno, a opet, prilika je odisala nečim veličanstvenim - opisala je. Otkrila je kako je nervoza nestala nakon što je primila medalju i rukovala se s kraljicom, koju jako voli.

Jedna od najkontroverznijih Joaninih ispovijest je susret s Paulom Yates, bivšom suprugom Boba Gedolfa, koju je Joan srela dok je u japanskom restoranu večerala s gastro kritičarom Adrianom Gillom.

- Prišla mi je Paula s bebom u ruci. Došla me je pozdraviti i reći Adrianu da je on jedina osoba koja je ikada napisala išta lijepo o njoj. Ponudila mu je oralni seks. Čak je i on bio iznenađen - napisala je Collins.