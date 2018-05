Joan Collins stala 'na loptu': Peta udaja je i moja zadnja

Glumica i nekadašnji seks simbol, koja se 80-ih proslavila ulogom Alexis u seriji 'Dinastija', danas slavi 85. rođendan. Holivudska diva Joan Collins za ulogu u jednoj od najpopularnijih američkih sapunica svih vremena zarađivala je 685.000 kuna po epizodi.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL



Joan je u seriji počela glumiti tek u drugoj sezoni nakon što ju je pokojni producent Aaron Spelling uvjerio da je uloga zlice idealna za nju. Dolaskom Joan gledanost je rapidno rasla pa je “Dinastija” ubrzo postala najgledanija američka serija. Za ulogu Alexis Colby Carrington od 1982. do 1987. bila je nominirana za Zlatni globus, a taj kipić za najbolju glumicu u dramskim serijama dobila je samo 1983. godine.



Nakon što je peta sezona serije potukla sve rekorde gledanosti i pretekla konkurentski “Dallas”, Joan je zaprijetila otkazom ako joj ne povise plaću. Kako bi joj udovoljili, producenti su joj povisili plaću na 685.000 kuna po epizodi. U posljednjoj, devetoj sezoni 1989., pojavila se u samo 13 od 22 epizode jer je više nisu mogli plaćati, a i serija je gubila na gledanosti.

Joan je 1983. godine 50. rođendan obilježila skidanjem za Playboy za što je navodno dobila čak 500.000 funti. Trenutačno je u braku s petim suprugom i ima troje djece. Svoje prvo sudbonosno 'da' izrekla je 1952. godine u dobi od 18 godina kada se udala za Maxwella Reeda koji ju je kasnije pokušao prodati arapskom šeiku za 20.000 funti. S njim je izgubila nevinost, zbog čega su je roditelji natjerali na brak.



- Pakao je počeo na medenome mjesecu u Cannesu. Tretirao me je kao robinju. Morala sam mu bojiti kosu u crno i trpiti vrijeđanja. Godinu dana poslije vjenčanja htio me je prodati šeiku za 20.000 dolara. Pobjegla sam roditeljima – rekla je Joan.

Bojala se tražiti rastavu pa je preklinjala agente da joj nađu posao što dalje od Londona. Poslali su je u Rim, ali Maxwell je došao za njom.

Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

- Kad je shvatio da braku nema spasa, zahtijevao je da mu dam sav novac i vratim nakit koji mi je kupio. Dala sam mu sve, samo da me pusti na miru – kaže glumica. Brakorazvodna parnica trajala je čak tri godine i stajala je 10.000 dolara. Reed, koji je umro 1974., prije smrti žalio se britanskim medijima da živi u siromaštvu, dok Joan, koju je otkrio i pretvorio u zvijezdu, ne zna što bi s novcem.

Brakovi s pokojnim glumcima Anthonyjem Newleyem i producentom Ronom Kassom, s kojima je dobila troje djece, bili su, kaže, relativno sretni, dok joj je četvrti suprug Peter Holm (70) bio pogreška. Švedski pjevač postao joj je menadžer, te je otpustio je njezine suradnike kako bi je mogao kontrolirati i posvađati s obitelji.

- Shvatila sam da se moram rastati kad sam zbog problema sa srcem završila u bolnici. U tajnosti sam unajmila odvjetnika, a njega je policija istjerala iz moje kuće u L.A.-u – kaže Joan. Rastali su se 1986., a Holm dobio je samo 80.000 dolara jer je imovinu zaštitila predbračnim ugovorom.

- Mnogo smijeha, teškog rada, nikad premršava ili predebela i 32 godine mlađi suprug - opisala je jednom tajnu svoje mladolikosti. Joan ne krije da je tek u petom braku s kazališnim redateljem Percyjem Gibsonom (53) pronašla najveću sreću.

- Od kad smo zajedno to je najsretnije razdoblje u mom životu - izjavila je o suprugu s kojim je u veljači proslavila šesnaestu godišnjicu braka.



Odrasla je u blizini Regent's Parka u Londonu. Otac Joe bio je kazališni agent, a majka Elsie hostesa u noćnom klubu koja je promijenila svoje ime u Elsa nakon što je rodila Joan, svoje prvo dijete. Odrasla je uz sestru Jackie i brata Billa u blizini Blitza, pohađala satove na Royal Academy of Dramatic Art odjevena poput francuske glumice Juliette Greco. Prema tvrdnjama jednog biografa Joan je bila nevjerojatno lijepa zelenooka beba zbog čega je njezina majka na kolica objesila natpis na kojem je pisalo da je nitko ne smije ljubiti.



Dečki su je, kako kaže, počeli opsjedati već u osnovnoj školi, ali odbijala ih je jer je bila previše zaokupljena maštanjem o karijeri u Hollywoodu. Britanska glumica slala je pisma plesaču Geneu Kellyju, s kojim je poslije radila. Pisala je i Marilyn Monroe. Ona ju je prva upozorila na pohotne redatelje i producente koji koriste audicije kako bi mlade i neiskusne djevojke odveli u krevet te ih iskoristili.

- Kad sam došla u Los Angeles, nisam znala nikoga. Na sve sam načine pokušavala privući pažnju. Vozila sam se gradom u ružičastom Thunderbirdu i usred ljeta nosila upadljivo krznom činčile. Amerikanci su mislili da sam luda – priznaje Joan.

Ubrzo ju je primijetio zavodnik Frank Sinatra. Opsjedao ju je pozivima, nudio joj svoje privatne zrakoplove, ali od romanse nije bilo ništa jer ga je Joan odbila zvati pravim imenom Francis, a to ga je naljutilo.

Joan je, kaže, oduvijek padala na kolege. Tako je poslije rastave od prvog supruga Maxwella Reeda zavela Sydneya, sina Charlieja Chaplina. Njega je zatim ostavila zbog sina šefa studija MGM, playboyja Arthura Loewa.

- On je bio jedan od rijetkih muškaraca koji je znao slušati ženu. Kako bih upoznala samu sebe, nagovorio me je da tri puta na tjedan idem na psihoterapiju. To mi je pomoglo - kaže Collins.



Karijera joj je krenula uzlaznom putanjom kad je 1955. godine prihvatila ulogu u filmu “The Girl in the Red Velvet Swing” koju je isprva odbila Marilyn Monroe. Muškarci su se, kaže Collins, počeli doslovno lijepiti na nju. Tada je zavela 19-godišnjeg Dennisa Hoppera, a ljubila je i Jamesa Deana, Georgea Hamiltona i Harryja Belafontea. Ipak, od holivudskih zavodnika čak dvaput je odbila seks s Richardom Burtonom.

Zbog ljepote oduvijek je imala problema s ljubomornim kolegicama. Pokojna Bette Davis, s kojom je glumila u filmu “The Virgin Queen”, namjerno ju je udarila u glavu dok su snimale zajedničku scenu. Joan kaže da se nikad nije opterećivala ljepotom, ali smatra da je i danas lijepa jer ima tinejdžerski duh.



- Napadali su me dušobrižnici. Valjda sam im bila stara i ofucana. Da danas isto napravi Madonna, svi bi joj pljeskali – zaključila je Joan. Unatoč godinama, Collins i dalje snima televizijske serije i reklame. Zadnju reklamu snimila je 2012. godine za čokoladicu u kojoj glumi razmaženu holivudsku divu.





- Kad me netko pita mislim li otići u mirovinu, povraća mi se. Što znači mirovina? Sjediti i cijele dane gledati televiziju. Ja živim svoj život - govori Joan.