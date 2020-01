Joaquin Phoenix o preminulom bratu: 'Kao da je tu i vodi me'

Glumac Joaquin Phoenix (45) na poslovnom planu proživljava godinu iz snova, a za ulogu Jokera u prošlogodišnjem kino hitu osvojio je Zlatni globus te je favorit i za pestižni kipić koji dodjeljuje Akademija. Joaquin rijetko govori o svom pokojnom bratu, početkom 90-ih vrlo talentiranom i cijenjenom glumcu Riveru, koji je preminuo prije 27 godina od predoziranja.

- Svaki film koji sam snimio na neki je način povezan s Riverom. On je moja inspiracija. Osjećam njegovu prisutnost, kao da je on stalno tu i vodi me - s knedlom je u grlu ispričao glumac o traumi u intervjuu Andersonu Cooperu na CBS-u.

Foto: IMDB

Prepričao je i kako mu je brat davnih dana prognozirao veću karijeru nego sebi samome te kako je prerana smrt Rivera sa samo 23 godine potpuno uništila obitelj. Mediji koji su ih u to vrijeme opsjedali nakon tragedije nisu naravno pomogli.

Joaquin je prošao iznimno teško djetinjstvo u disfunkcionalnoj obitelji, odrastao u seks kultu, a u najtežim životnim trenucima prosio je na ulici. Brat River preminuo je pred njim, a Joaquin je sve negativno što mu se dogodilo s godinama naučio kanalizirati kroz svoje često mračne, poremećene i kompleksne filmske uloge.