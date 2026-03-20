John Lennon je tvrdio da ga je Yoko spasila, no i dalje svi misle da je kriva za raspad Beatlesa

Desetljećima je bila najomraženija žena u svijetu rock and rolla, ona koja je razorila najveći bend svih vremena. No, priča o Yoko Ono i Johnu Lennonu, čije je vjenčanje 20. ožujka 1969. godine postalo globalni medijski događaj, zapravo je priča o ljubavi koja je prkosila svim konvencijama.

Njihov put započeo je 9. studenog 1966. godine, dan prije otvorenja njezine izložbe u londonskoj galeriji Indica. John Lennon, tada na vrhuncu svjetske slave, ušetao je u prostor i zaintrigirala ga je avangardna umjetnost. Posebno ga je privukla instalacija "Ceiling Painting/Yes Painting", koja je od posjetitelja zahtijevala da se popne na ljestve i kroz povećalo pogleda malenu riječ ispisanu na stropu. Očekujući neku ciničnu poruku, Lennon je bio ganut kada je pročitao jednostavno "DA". Taj optimizam u svijetu koji ga je gušio bio je presudan. Vlasnik galerije upoznao ih je, a Yoko mu je pružila karticu na kojoj je pisalo "Diši". On je odgovorio dahćući, a ona mu je uzvratila:

​- To je to. Shvatio si.

68152966 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Iako je Lennon bio u braku s Cynthijom Powell, s kojom je imao sina Juliana, započeli su intenzivnu vezu. Dok su Beatlesi boravili u Indiji, John je neprestano slao razglednice Yoko, tražeći u njezinim konceptualnim porukama spas od vlastitih demona. Kasnije je priznao da je u tom periodu bio suicidalan i da ga je upravo ta veza s njom održala na životu.

Vjenčanje u deset minuta i medeni mjesec za mir

Nakon što su oboje okončali svoje brakove, vjenčali su se 20. ožujka 1969. godine. Ceremonija je bila daleko od glamura koji se očekivao od jedne od najvećih zvijezda planeta. Nakon što su im planovi za vjenčanje u Parizu propali zbog birokracije, odlučili su se za britanski konzulat u Gibraltaru. Vjenčanje je trajalo svega deset minuta. John je nosio bijelo odijelo, a Yoko bijelu mini suknju, dokoljenke i šešir. Taj događaj ovjekovječen je u pjesmi "The Ballad of John and Yoko". Svoj medeni mjesec pretvorili su u globalni mirovni prosvjed. Umjesto privatnog bijega, organizirali su slavni "Bed-In for Peace", prvo u hotelu Hilton u Amsterdamu, a zatim u Montrealu. Svjesni ogromnog medijskog interesa, iskoristili su ga kako bi iz kreveta slali poruke protiv rata u Vijetnamu. Tijekom drugog "Bed-Ina" u Montrealu, okruženi novinarima i prijateljima, snimili su legendarnu himnu mira "Give Peace a Chance".

Mit o razaračici Beatlesa

Mit o Yoko Ono kao ženi koja je kriva za raspad Beatlesa desetljećima je bio neupitan. Njezina stalna prisutnost u studiju tijekom snimanja albuma poput "Let It Be" i "Abbey Road" doista je narušila nepisano pravilo benda i stvorila napetosti. No, istina je, kako su kasnije potvrdili i sami članovi benda, uključujući Paula McCartneyja, bila mnogo složenija. Uzroci raspada ležali su u smrti menadžera Briana Epsteina, kreativnim razilaženjima i financijskim sporovima. Prema novoj biografiji Davida Sheffa, "Yoko: A Biography", njezina uloga bila je suprotna. Sheff tvrdi da bez Yoko vjerojatno ne bi ni bilo albuma "Let It Be" i "Abbey Road". John je u tom periodu već bio jednom nogom izvan benda. Njezina podrška ga je držala prisutnim na snimanjima. To potvrđuje i Lennonov prijatelj Klaus Voormann.

John Lennon blue plaque | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

​- Prije nego što je bio s Yoko, John je bio u jako lošem stanju. Kad je Yoko došla, to se promijenilo sto posto. Dala mu je ono što mu je trebalo - komentirao je.

Lennon je službeno napustio Beatlese 20. rujna 1969., obavijestivši ostatak benda da je "potpuno posvećen partnerstvu s Yoko" i da je grupa gotova.

Kreativna simbioza i obiteljska sreća

Njihova veza nije bila samo romantična, već i kreativna. Lennonova najpoznatija solo pjesma, "Imagine", izravan je plod Yokine filozofije. Iako joj nije dao zasluge u to vrijeme, pjesma je inspirirana njezinom knjigom konceptualnih pjesama "Grapefruit" iz 1964. godine, s uputama poput "Zamisli tisuću sunaca na nebu u isto vrijeme". Mjesec dana prije smrti, Lennon je priznao Sheffu da je Yoko praktički koautorica teksta.

​- Nisam bio dovoljno velik čovjek da joj priznam zasluge. Bio sam dovoljno sebičan i nesvjestan da uzmem njezin doprinos bez priznanja. Pjesma 'Imagine' nikada ne bi mogla biti napisana bez nje - rekao mu je.

Foto: United Archives/Impress

Nakon godina provedenih u vrtlogu slave i aktivizma, par je pronašao mir rođenjem sina Seana 9. listopada 1975. godine, na Johnov 35. rođendan. Lennon se tada povukao iz glazbene industrije na pet godina kako bi se potpunosti posvetio odgoju sina, pronašavši sreću koju je dugo tražio.

Život posvećen čuvanju nasljeđa

Idila je tragično prekinuta 8. prosinca 1980., kada je John Lennon ubijen ispred njihove zgrade Dakota u New Yorku. Yoko Ono, koja je svjedočila ubojstvu, provela je ostatak života čuvajući njegovo nasljeđe. Dovršila je i objavila njegove posthumne albume, poput "Milk and Honey", te financirala izgradnju spomenika Strawberry Fields u Central Parku. Istovremeno je nastavila s vlastitom avangardnom umjetnošću i glazbom, a 2007. na Islandu je otvorila Imagine Peace Tower. Posljednjih godina povukla se iz javnosti, a u veljači ove godine proslavila je 93. rođendan.

