John Malkovich dobio hrvatsko državljanstvo, na Žumberak je došao zbog zaseoka Malkovići

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin, napisao je Božinović na X-u poželjevši mu dobrodošlicu.

Slavnog američkoga glumca ranije danas primio je u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković, poručivši da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.

- Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju - objavio je premijer na X-u.

- Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene - naglasio je Plenković.

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je poznat po svojem radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.

Znameniti američki glumac rođen je 9. prosinca 1953. godine u gradiću Christopheru u američkoj državi Illinois. Otac mu je bio podrijetlom Hrvat iz Ozlja. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine. John je u ranijim intervjuima rekao da se sjeća djeda i bake koji su u kutu sobe znali šaputati hrvatski ili se njime služiti kad bi se posvađali.

Malkovich se u Hrvatsku došao još 2016. raspitivati o svojemu podrijetlu. Navodno je bez najave i pratnje došao u ozaljsku gradsku upravu tražeći informacije o svojim korijenima, o zaseoku Malkovići na Žumberku, iz kojega je njegov djed otišao u Ameriku. Otpremljen je neobavljena posla, kao kakav balavac koji je promašio adresu. Anegdota kaže da su se tek koji sat poslije, kad se među službenicima pročulo da neki John Malkovich traži selo i kuću na Žumberku, dali u potragu za iznenadnom strankom, pronašli ga u obližnjem kafiću i zbilja mu pomogli utvrditi odakle je u Ameriku otišao njegov djed.

Nakon tog iskustva, John se, koliko je poznato, više nije javljao u djedov rodni kraj. A onda se u Hrvatsku vratio 2017., kad je nastupao s predstavom 'The Infernal Comedy' u Zagrebu i Dubrovniku. Boravio je u Hrvatskoj i 2002. godine tijekom snimanja filma 'Ripley's Game', čiji su dijelovi snimani u Dubrovniku. Na raznim je festivalima po Zagrebu i Dubrovniku bio i 2023. i 2024. godine.

- Drago mi je da on s toliko životnog iskustva, takvom zrelošću, takvim simpatijama govori o Hrvatskoj, vidi Hrvatsku i prati što se zbiva. Nije, naravno, prvi put da je bio. On je dolazio i '91. godine u puno zahtjevnijim okolnostima, kad je bilo biti ili ne biti za Hrvatsku - rekao je premijer Andrej Plenković.

Dojmove susreta sa slavnim glumcem prije nekoliko godina ispričala nam je jedna čitateljica, koja ga je vidjela u zagrebačkoj zračnoj luci.

- Gospodin Malkovich izgledao je iznimno opušteno u društvu supruge. Primijetila sam jednog čovjeka koji se htio fotografirati, ali on je to vrlo ljubazno odbio jer nije htio pozornost. Sjedila sam na početku pored njega i čula kako razgovaraju on i supruga o tome da jedva čekaju provesti se u Hrvatskoj. Bio je sigurno vrlo gladan jer je jeo sendvič brzinom munje. Čak se zaprljao majonezom, žena ga je nježno očistila - rekla nam je tad čitateljica.

Pričao je tad za 'Dnevnik' Nove TV i sam o posjetima Hrvatskoj.

- Bio sam ovdje nekoliko puta, uvijek sam uživao. U Zagrebu nisam proveo puno vremena, bio sam samo tri ili četiri puta. Ne poznajem Zagreb toliko dobro. Posjetio sam puno otoka, proputovali smo veliki dio obale. Bilo je lijepo, fantastično. Išli smo na dugačko putovanje, poveo sam kolege i naše obitelji na dugo krstarenje, tri tjedna, prije nekoliko godina. Napola sam Hrvat. Točka. Koliko ja znam. Dijelom sam Škot, dijelom Francuz. To nije nešto čime bih se ponosio niti sramio, mislim. To je činjenica - izjavio je svojedobno za 'Dnevnik' Nove TV.

Bili smo na glazbeno scenskom performansu 'The Music Critic' Johna Malkovicha u zagrebačkom Lisinskom 2021. godine. Njegovoj ekipi nije došla prtljaga.

- Meni i ostalima nije došla prtljaga. Ali ne brinite, nećemo nastupati goli - nasmijao je publiku.

On je u performansu imao ulogu oštrog kritičara, koji prema skladateljima nema nimalo milosti, ali niti lijepih riječi. Za neke u tom spoju teatra, glazbe i komedije kaže da su 'šaka jada'. Cijeli koncept osmislio je Aleksey Igudesman, koji je ansamblom pratio Malkovicha na violini tijekom njegove izvedbe.

Inače, Malkovicheva majka bila je škotskog i njemačkog podrijetla. Kao dijete imao je problema s prekomjernom težinom, no kasnije je uspio izgubiti 35 suvišnih kilograma. Prije nego što je postao glumac bavio se svačim: bio je vozač školskog autobusa, soboslikar, vrtlar i prodavač uredskog pribora. Prvu filmsku ulogu ostvario je tek u 28. godini. Do sada je glumio u više od 70 filmova.