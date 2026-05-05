Obavijesti

Show

Komentari 14
Korijeni ga vežu uz Ozalj

Legendarni John Malkovich postao hrvatski državljanin

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Legendarni John Malkovich postao hrvatski državljanin
6
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu, napisao je Davor Božinović na X-u

Admiral

Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich primljen je u utorak u hrvatsko državljanstvo, objavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

- Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin - napisao je Božinović na X-u poželjevši mu dobrodošlicu.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

Slavnog američkog glumca ranije danas primio je u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković, poručivši da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.

- Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju -objavio je premijer na X-u.

- Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene - naglasio je Plenković.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.

Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji.Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama.

Bremen Film Award ceremony
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026