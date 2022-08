John Travolta oglasio se nakon smrti Olivije Newton-John: 'Činila si naše živote boljima'

Nakon što su stigle vijesti da je australska glumica i pjevačica Olivia Newton John umrla u 74. godini, nakon dugogodišnje borbe s karcinomom dojke. Na društvenim mrežama se ubrzo oglasio njezin glumački partner iz kultnog 'Briljantina', glumac John Travolta (68).

- Moja najdraža Olivia, činila si naše živote toliko boljima! Tvoj utjecaj je bio nevjerojatan. Puno te volim. Vidjet ćemo se ponovno na kraju puta i biti ćemo zajedno. Tvoj, od kada sam te prvi put ugledao do zauvijek! Tvoj Danny, tvoj John - napisao je Travolta na Instagramu.

Uz objavu je podijelio fotografiju Olivije iz 1974. godine iz serije fotografija koje su snimane za potrebe njezinog albuma 'If You Love Me, Let Me Go'.

Olivia je nizala glazbene uspjehe i nagrade još i prije kultne uloge djevojke Sandy u filmskoj adaptaciji brodvejskog mjuzikla 'Briljantin' ('Grease') iz 1978. godine. Zahvaljujući uspjehu filma Newton-John je postala međunarodna zvijezda.

John Travolta je u filmu glumio Dannyja, grubog ali nježnog buntovnika koji je bio slab na Sandy. Iako su u to vrijeme kružile glasine da su John i Olivia prav i u pravom životu, oni su to opovrgnuli, ali su uvijek imali prijateljski odnos.

Nakon 'Briljantina' glumica više nije postigla filmski uspjeh takvih razmjera. S Travoltom je zajedno glumila i u filmu 'Dvije duše' iz 1983. godine.

Iako kasnije nije postigla veliki uspjeh na filmskom platnu dobro joj je išlo u glazbenoj karijeri. Početkom osamdesetih je promijenila svoj imidž i predstavila se u seksi, sportskom izdanju za svoj sljedeći album, 'Physical koji je uključivao hit 'Let's Get Physical'

