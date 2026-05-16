Johna Travoltu iznenadili, dobio počasnu Zlatnu palmu: 'Ovo je više od Oscara, ne vjerujem...'

John Travolta bio je prilično iznenađen kada mu je u petak na filmskom festivalu u Cannesu dodijeljena počasna Zlatna palma za životno djelo. Zvijezda "Paklenog šunda" i "Briljantina" rekao je da se tome nije nadao i bio je vidno dirnut.

- Ne mogu vjerovati. Ovo je više od Oscara - izjavio je 72-godišnji američki glumac.

Travolta je nagradu dobio neposredno prije prikazivanja njegova redateljskog debija "Propeller One-Way Night Coach." Priča se temelji na dječjoj knjizi koju je napisao za svog sina Jetta koji je umro 2009. Film prati osmogodišnjeg dječaka na njegovom prvom letu, tema bliska Travolti, pasioniranom pilotu.

Travolta je svjetsku slavu stekao krajem 1970-tih ulogama u filmovima poput "Groznica subotnje večeri" i "Briljantin." Nagradom je simbolički zatvoren krug pošto je "Pakleni šund" redatelja Quentina Tarantina s Travoltom kao plaćenim ubojicom Vincentom Vegom dobio Zlatnu palmu 1994.

Kada ga je direktor festivala Thierry Frémaux upitao označava li njegov prvijenac početak druge, redateljske karijere Travolta nije dao konkretan odgovor. Izjavio je da radi filmove iz strasti i da taj projekt nije iznimka.