Obavijesti

Show

Komentari 1
U CANNESU

Johna Travoltu iznenadili, dobio počasnu Zlatnu palmu: 'Ovo je više od Oscara, ne vjerujem...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Johna Travoltu iznenadili, dobio počasnu Zlatnu palmu: 'Ovo je više od Oscara, ne vjerujem...'
4
Foto: Gonzalo Fuentes

John Travolta bio je prilično iznenađen kada mu je u petak na filmskom festivalu u Cannesu dodijeljena počasna Zlatna palma za životno djelo

Admiral

John Travolta bio je prilično iznenađen kada mu je u petak na filmskom festivalu u Cannesu dodijeljena počasna Zlatna palma za životno djelo. Zvijezda "Paklenog šunda" i "Briljantina" rekao je da se tome nije nadao i bio je vidno dirnut.

BEZ GRANICA FOTO Ajme, djevojke! U Cannesu im ispale grudi, guze, gaćice...
FOTO Ajme, djevojke! U Cannesu im ispale grudi, guze, gaćice...

- Ne mogu vjerovati. Ovo je više od Oscara - izjavio je 72-godišnji američki glumac.

The 79th Cannes Film Festival - John Travolta's directorial debut premieres at Cannes
Foto: Gonzalo Fuentes

Travolta je nagradu dobio neposredno prije prikazivanja njegova redateljskog debija "Propeller One-Way Night Coach." Priča se temelji na dječjoj knjizi koju je napisao za svog sina Jetta koji je umro 2009. Film prati osmogodišnjeg dječaka na njegovom prvom letu, tema bliska Travolti, pasioniranom pilotu.

PROMO Miss Hrvatske zablistala na crvenom tepihu filmskog festivala u Cannesu
Miss Hrvatske zablistala na crvenom tepihu filmskog festivala u Cannesu

Travolta je svjetsku slavu stekao krajem 1970-tih ulogama u filmovima poput "Groznica subotnje večeri" i "Briljantin." Nagradom je simbolički zatvoren krug pošto je "Pakleni šund" redatelja Quentina Tarantina s Travoltom kao plaćenim ubojicom Vincentom Vegom dobio Zlatnu palmu 1994.

storyeditor/2024-03-12/profimedia-0698542044.jpg
Foto: Profimedia/ilustracija

Kada ga je direktor festivala Thierry Frémaux upitao označava li njegov prvijenac početak druge, redateljske karijere Travolta nije dao konkretan odgovor. Izjavio je da radi filmove iz strasti i da taj projekt nije iznimka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'
NEK SE SVE VIDI

FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'

Poznate dame na crvenom tepihu vole šokirati, a osobito haljinama koje više otkrivaju nego što skrivaju. Donje rublje ne odjenu, ali to ih previše ne brine - za njih je manje više
U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'
NASTUPA U SUBOTU

U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'

Jakov Jozinović najavljen je kao jedan od izvođača na koncertu 'Progledaj srcem', a to je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja koji su poslali i dopis organizatorima, Laudato TV-u. O tome je pričao i Miletić
Otkazali domoljubni koncert 'Domu mom': 'Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku...'
U DUGOPOLJU

Otkazali domoljubni koncert 'Domu mom': 'Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku...'

Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku, jer znamo koliko je 'Domu mom' više od koncerta, on je domoljubna pjesma srca. Moramo stati na vrijeme i mudro planirati dalje, poručili su organizatori

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026