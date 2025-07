Joker Out najavio solo nastupe u Hrvatskoj: Evo gdje dolaze

Najuspješniji slovenski bend posljednjih godina Joker Out za kraj godine dolazi na dva solo koncerta u Hrvatsku, i to u Pogon kulture u Rijeci 5. prosinca i zagrebački Boogaloo klub 13. prosinca, objavio je organizator koncerta agencija LAA. Slovenski pop-rock bend Joker Out etablirao se kao jedno od vodećih imena regionalne glazbene scene, ali i stvorio ozbiljnu fan bazu u mnogim europskim državama.

Foto: VITA OREHEK

Ove će sezone u Hrvatskoj nastupiti na Kula Kula festivalu u Trogiru (1. kolovoza.) te u pulskom Malom rimskom kazalištu s Baby Lasagnom i Buč Kesidijem (7. kolovoza), a sad se tim gradovima priključuju Rijeka i Zagreb.

Regionalni i europski datumi bit će i svojevrsna priprema za najveći nastup njihove karijere – Kerneval, kojeg će povodom deset godina benda odsvirati 20. lipnja 2026. na Kardeljevom platou u Ljubljani.

Od prvih srednjoškolskih koncertnih koraka, nastupa u lokalnim klubovima, pa rasprodanih nastupa u Cvetličarni, Križankama i Areni Stožice, sve do Eurovizije i velikih festivalskih pozornica diljem Europe – Joker Out su u deset godina ostali vjerni sebi, a istovremeno su nadmašili sve granice prostora, jezika i žanra.

Foto: VITA OREHEK

Od prvih hitova kao što su “Omamljeno telo”, “Umazane misli” i “Gola”, do himni generacije kao što su “Novi val”, “Demoni”, “Barve oceana” i naravno “Carpe Diem” osvojili su srca fanova diljem Europe.