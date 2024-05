Joker Out za 24sata: 'Baby Lasagna napravio je raspašoj'

Uzbuđeni smo. Nismo bili na bini više od mjesec dana. To je za nas dugo. Osjećaj je malo kao da nikad nismo bili na pozornici, rekli su nam dečki iz Joker Outa uoči nastupa na ovogodišnjem Sea Star festivalu u Umagu. Na početku razgovora istaknuli su da im je tonska proba prije nastupa bila užasna, a kako kažu, to može samo značiti da će nastup biti dobar. A tako je i bilo.

Svojim najvećim hitovima zabavili su publiku na glavnoj pozornici, a među njima su izveli i "Carpe Diem", pjesmu s kojom su se 2023. godine predstavili na Eurosongu. Frontmen benda Bojan Cvjetićanin i ove je godine imao svoju ulogu na Eurosongu. Surađivao je s predstavnicom Slovenije - Raiven na njenoj pjesmi ''Veronika''. S njom je napisao tekst, a zadužen je bio i za glazbu. Raiven, pravim imenom Sara Briški Cirman, na Eurosongu je završila 23., a kako kaže Bojan, ponosan je na nju.

- Ja sam zadovoljan nastupom koji je Sara pripremila i vjerujem da je i ona vrlo zadovoljna time. Znam da je uložila mnogo truda, vremena, ljubavi i strpljenja... Nismo gledali finale, ali kad smo, naravno, išli provjeriti što se događalo, mi smo u retrospektivi vidjeli da nije dobila puno glasova žirija. Možda sam tu očekivao da će biti koji glas više, ali eto... Vjerujem da je za nju uspjeh to što je sve odradila kako je htjela i zamislila. Ja sam na nju, kao prijatelj, jako ponosan - rekao nam je.

Foto: PROMO

Komentirali su nam i našeg predstavnika na Eurosongu, Baby Lasagnu, koji je također dio ovogodišnjeg Sea Stara.

- Mene jako zanima zbog čega je toliki hype, pa ostajem još i u subotu poslušati ga, da vidim kakav će biti nastup - rekao nam je Kris Guštin, gitarist benda, a Bojan je dodao:

- Pjesma ide u uho, napravila je totalni raspašoj u regiji, ali pogotovo u Hrvatskoj. Stvarno je lijepo vidjeti da je prešao razinu toga što Eurosong ustvari je. Totalno je ušao u srca naroda i to se i pokazalo. Reakcija Hrvata je bila onakva da ti kao glazbeniku baš ugrije srce. Jako smo sretni zbog Marka i želimo mu da se sve to uspije pretvoriti u uspješnu karijeru. Ja vjerujem da je sad i malo nervozan jer sprema prvi album, ali ja samo želim Marku i Hrvatima da nastave tu međusobnu podršku i to će biti super.

Foto: VITA OREHEK