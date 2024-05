Počinje Sea Star festival: Prvi dan će nastupati Deborah De Luca, Joker Out, Hot Since 92...

Sea Star Festival službeno je otvoren: ljetnu dobrodošlicu u magičnoj umaškoj laguni Stella Maris posjetiteljima su sinoć poželjeli Mose, Tebra, Mr. Forest & Donnie Darko. Nakon Kakao Ceremonije i šamanskih ritmova pod svjetlošću punog Mjeseca, danas počinje prvi centralni dan festivala. Na desetak će pozornica i zona žanrovski raznolik program sletjeti u umašku lagunu te posjetiteljima pružiti nezaboravno otvaranje ljeta.

Tesla Main Stage večeras zauzimaju eksplozivni headlineri: talijanska vladarica techno beatova Deborah De Luca, kralj vrućih setova Hot Since 82, nova DJ zvijezda Lanna, tech-house velemajstori ARTBAT, jedinstveni INIKO te indie rock senzacije Joker Out, Buč Kesidi i Keni Nije Mrtav.

Na valovima beatova balkanskog trap-ganga surfat će publika Nautilus arene uz glavnog Dalmatina na sceni Gršu, trap pionire sa Šnjevke Kuku$, moćnog i svestranog z++-a, senzualne trap dame tam & Jymenik, kralja flowa Rouzija i energetične setove Thicc Boija.

Electric Waves pozornicom vladat će Inner Sense, Pablo Panda, Kali, Samo Tako b2b Korak, DBFB te Ivan Erjavac, dok će Silent Disco DJ-evi zabavljati neumorne plesače od 22:00 do 04:00 na Silent Octopus stageu.

Vrata festivala otvorit će se večeras u 19:00, glavni festivalski program počinje u 20:00, a cijeli program traje do 06:30. Uoči samog otvaranja, na prostoru Electric Waves pozornice u 18:00 održat će se panel 'Umag, as a host of a new global music conference' koji predstavlja idealan uvod u konferenciju naziva 'Bridge 2025: Leap into the future' koja će biti održana 2025. godine u sklopu festivala.