Jole i supruga Ana blistaju od ljubavi: Slave 18 godina braka

Joško Čagalj Jole (52) i njegova supruga Ana slave 18 godina braka, a povodom njihove godišnjice pjevač je podijelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj izmjenjuju nježni poljubac. Par se upoznao u jednom splitskom kafiću, a sudbonosno 'da' izrekli su 2006. godine u crkvi Gospe od Otoka u Solinu.

Povodom godišnjice braka pjevač je posvetio emotivnu objavu supruzi Ani na svojim društvenim mrežama.

Inače, Jole se jednom prilikom prisjetio kako do njihove ljubavne priče zamalo nije ni došlo. Naime, Jole je tijekom upoznavanja zapisao pogrešan broj Anina mobitela. Nakon što ju je nekoliko puta nazvao, a ona se nije javila, rekao je to prijatelju, koji mu je ukazao na pogrešku.

Zagreb: Crveni tepih partyja Story Hall of Fame u Laubi - ku?i za ljude i umjetnost | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ja govorim, došao sam u Split, bila mi je Ana rekla da se javim i zvao sam je s puta par puta, ne javlja se. Kaže on: 'Ne, ne, to nije moguće jer ona ako ti je dala broj, ona će ti se javiti sigurno. Onda je on ustanovio da sam zapisao krivi broj. Naravno kad sam nazvao pravi broj, ona se javila, otišli smo na piće pa na drugo piće - prisjetio se pjevač za IN Magazin.

Sada se Ana prisjetila i njihove svadbe na kojoj je bilo više od 400 uzvanika.

- Grašin otac Zoran je rekao da mu je Jole tada skratio pet godina života jer je rekao da će biti jedan broj ljudi, a došlo je 50-60 ljudi više. Pa je falilo janjaca, pa je falilo rižota pa smo umjesto u 20 sati, u salu ušli u 22 sata - ispričala je za IN Magazin.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

Otkrili su kako tajna njihovog sretnog braka leži u kompromisu.

- Nekad i vidiš neke stvari tipa išao je s društvom. Meni to ne smeta ako je išao s društvom jednu večer, drugu večer. Nekad kad prekrdaši nakon tri večeri mu kažem 'alo, ej malo stani na balun'. Onda on kaže ''je Ane, dobro je.'' Ali to je sve normalno, on je društven i ja sam ga takvog prihvatila - pričala je Ana.

Bračni par zajedno ima četvero djece, Ivu, Emu, Tiju i sina Ivana Luku, a pjevač ne krije kako mu je obitelj najvažnija.

Foto: Bruna Antičić