Evo što zajedničko ima Lasagna sa Severinom, Majom Šuput, Rozgom: 'To mi je bilo glupasto'

Nije neobična pojava da glazbenici u pjesmama otpjevaju svoje ime, a isto je za nadolazeći album napravio Marko Purišić. Svega dva tjedna nakon nastupa u finalu Eurosonga, drugoplasirani hrvatski predstavnik predstavio je neke od novih pjesama na Sea Star festivalu u Umagu. U jednoj od njih je otpjevao svoje umjetničko ime Baby Lasagna, a ranije su to radili i Joško Čagalj Jole, Jelena Rozga, Severina, Maja Šuput i drugi.

Liječe se Severinom...

Rakija se liječi vinom / marihuana kokainom / sve ostalo, sve ostalo / sve ostalo Severinom, zapjevala je naša glazbena zvijezda Severina Vučković još 2008. godine na svom albumu 'Zdravo Marijo'. Stihovi su to koji se i dan danas pjevaju, a koje potpisuju Marina Tucaković, Goran Bregović i Ljiljana Jorgovanović.

- Moje ime negdje znači strogost i pravda. Takva sam zaista. Tata mi je htio dati ime Nataša, ali mama je obožavala mog oca, a on se zvao Sever. Djed je davao imena djeci po stranama svijeta. Vjerovali ili ne. Imao je četiri sina - Sever, Jug, Istok, Zapad, a kći je bila Danica. Međutim, moja baka to nije željela. Tako je onda moj otac dobio drugo krsno ime - ispričala je Sevka jednom prilikom u srpskoj emisiji AmiG.

Rozga mu više ne stoji

Njezina splitska kolegica i jednako velika regionalna zvijezda, Jelena Rozga objavila je 2006. godine prvi studijski album nakon izlaska iz grupe Magazin, a na njemu se našla pjesma 'Roza boja'. Stihove je napisao Željko Pavičić, a u jednoj strofi mu je inspiracija bilo upravo Jelenino prezime. 'Roza, roza više ne postoji / Rozga, Rozga više ti ne stoji', otpjevala je Jelena prezime koje ju je proslavilo.

- Tonči Huljić je u to vrijeme imao papir sa cijelom listom curica koje su htjele pjevati u Magazinu, nakon Ljiljane Nikolovske. Njemu se, kako mi je kasnije pričao, svidjelo moje ime i prezime pa je nazvao moju mamu - ispričala je Rozga jednom prilikom, a pjevačica je otkrila i da svoje prezime nikako nije voljela kad je bila curica jer joj je bilo previše 'strogo' kad bi ju prozvali u školi.

Jolu je Huljić nagovorio da snimi pjesmu

Vjekoslava Huljić je još krajem prošloga stoljeća napisala stihove 'Zove, zove, zove ona mene / Zove, zove, zove, Jole, Jole' za popularnog Jolu. Pjevač slovi za kralja zabave, a upravo je to jedna od pjesama na kojoj njegova publika 'poludi'.

- Kad mi je Tonči donio taj tekst pitao sam ga: 'Što je ovo?'. Zamolio me da snimim pjesmu, da je prvo cijelu pročitam i otpjevam pa da možemo pričati za godinu-dvije. Neizmjerno sam mu vjerovao i naravno ostalo je povijest - ispričao je Jole o pjesmi za emisiju 'Zauvijek autor'.

'Kako ću to pjevati pred djecom?'

Za Maju Šuput je njeno ime izrepao Ivan Dražić iz grupe Connect. Zajedno su snimili duet 'Lopove', a stihovi 'Svi živi znamo da je Maja do jaja' završili su i na njenim šiltericama, a pjesma do danas broji gotovo 30 milijuna pregleda.

- Ja nisam znala da će oni staviti taj stih u pjesmu. Čuješ mene tad, kao da sam iz crkve izašla: 'Ne mogu ja to ljudi, kako će djeca na koncertima to'. I danas nema tko ne zna za taj stih, nose ga na majicama, heštegove rade... A pjesmu u početku uopće nisam htjela snimiti, bilo mi je glupasto to 'Lopove, lopove', ali me Fayo nagovorio - otkrila je Maja u emisiji na CMC televiziji.