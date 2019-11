Jole i supruga sinu će dati dva imena: Jedno smo već odlučili

Supruga pjevača Joška Čagalja (47) Ana za Gloriju je otkrila da su se u obitelji konačno, nakon pola godine vijećanja, odlučili koje će ime nadjenuti sinu, čije rođenje očekuju za manje od mjesec dana.

- Ne znam kako je u drugim obiteljima, ali mi smo gotovo pola godine tražili ime koje će zadovoljiti i nas i naše djevojčice - objasnila je i otkrila kako će prvog sina nazvati Ivan.

Na to je pogotovo ponosna, kako kaže, najstarija Iva (13), jer joj je braco imenjak, a usrećili su i Jolinog oca Ivana, koji je preponosan što će mu se prvi unuk zvati po njemu.

- No još nismo gotovi, kako smo se Jole i ja odmah dogovorili da će nam sin imati dva imena, sada moramo odlučiti o ovom drugom. Razmišljamo o nekom tradicionalno dalmatinskom, poput Luka - otkrila je Ana.

Do odlaska u rodilište čeka je još manje od mjesec dana te ona i njezine tri cure Iva, Ema (10) i Tia (7), privode kraju brojne pripreme u domu. Tata je, naime, na turneji po Americi i Kanadi.

- Bio sam na porodu treće kćeri. Bilo mi je super vidjeti novi život kako se rađa. No, ipak smatram da tamo muškarac nema što raditi jer žena dok rađa je u svom svijetu i svom filmu, mislim da ne vidi ni mene ni nikoga, ni ginekologa. Ja sam htio otići, vidjeti i prerezati pupčanu vrpcu. Svakome bih to preporučio. No mislim da neću više. Nisam imao strah ni tremu, samo sam htio da bude sve u redu. Htio sam svjedočiti tom činu kao iz Oliverove pjesme 'Novi život se rađa' - kaže Jole.

Očinsku ulogu voli najviše na svijetu.

- Moram priznati da je supruga preuzela većinu toga na sebe. Uglavnom vikendom nastupam, ali preko tjedna vozim djecu na aktivnosti, na more - govori Jole.

