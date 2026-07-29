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Jole iz 'Braka na prvu' se nakon 30 godina vraća u Hrvatsku pa otkrio kakvu ženu traži...

Piše 24sata,
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Jole iz 'Braka na prvu' se nakon 30 godina vraća u Hrvatsku pa otkrio kakvu ženu traži...
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Foto: Instagram, RTL
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Josip Čavar se vraća u domovinu s poslovnim planom i velikom motivacijom

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Josip Čavar Jole, bivši natjecatelj showa 'Brak na prvu', nakon više od tri desetljeća života u Njemačkoj vraća se u Hrvatsku. odlučio je novo poglavlje započeti u Hrvatskoj, a ima i poslovni plan, otkrio je za Net.hr.

"Moja su djeca već velika. To su odrasli ljudi. Razveo sam se 2010. Ovdje su mi, u Hrvatskoj, umrli otac, brat i majka i želim jednostavno ostatak života provesti ovdje", rekao je Jole te dodao kako ga je na povratak dodatno motivirala želja da svoje znanje o wellnessu i saunama prenese u Hrvatsku.

"Imam nenormalno pozitivnu energiju, znam s ljudima, perfektno pričam njemački i engleski te želim uputiti ljude kako uživati u sauni, jer to je jednostavno kult života", rekao je Jole, koji je upravo u wellness industriji pronašao novi poslovni izazov.

Foto: Instagram, RTL

No volio bi Jole doživjeti promjenu i što se ljubavi tiče, budući da je slobodan.

"Imam jako buran, kvalitetan i intenzivan život. Družim se s mnogo ljudi. Iskreno da vam kažem, još nije naišla neka prava dama", otkrio je.

Nakon sudjelovanja u "Braku na prvu", gdje nije pronašao ljubavnu sreću s Karmen, Jole sada točno zna što traži.

"Meni treba žena koja je kompletna, koja je puna seksipila, puna života. Znači da može pratiti u mom discipliniranom životu. Volim sve lijepo, volim sport, volim zdrav život", poručio je.

Ipak, svu energiju sada ulaže u posao i povratak u domovinu, točnije Rovinj, gdje planira živjeti i raditi.

"Ja sam jednostavno showman, ali jako ugodan showman", dodao je na kraju Jole.

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