Jole je krstio sina, a na slavlju je zapjevala njegova supruga

<p>Protekle nedjelje krstili smo našeg malog anđela. Neka te čuva dragi Bog, moj mali Pinčo, napisao je pjevač <strong>Joško Čagalj Jole</strong> (48) na društvenim mrežama. U nedjelju je imao slavlje u čast svojeg sedmomjesečnog sinčića <strong>Ivana Luku</strong>. Na feštu se odazvalo dvjestotinjak uzvanika.</p><p>Obred je bio u crkvi svetog Leopolda Bogdana Mandića, a veliko društvo se kasnije preselilo u restoran 'Gusar'. Tamo se pjevalo do kasno navečer, kako i priliči najvećem zabavnjaku na našoj estradi. </p><p>No ovaj je put došlo do preokreta pa se umjesto Joleta mikrofona 'uhvatila' njegova supruga <strong>Ana</strong>. S obiteljskom prijateljicom i pjevačicom <strong>Jelenom Rozgom</strong> (42) otpjevala je njezin hit 'Rodit ću ti 'ćer i sina'. Ana je za tu priliku odjenula kratku bijelu haljinu, koja je naglasila njezine noge. </p><p>- Za razliku od naših curica, Ivan ima dva kuma jer se nismo mogli odlučiti između mojih prijatelja Adrijana Ukušića i Milana Terze - rekao je Jole.</p><p>Ana je jednom prilikom za <a href="https://www.rtl.hr/" target="_blank">Ekskluziv</a> ispričala kako Jole uživa u svakim trenucima sa svojom djecom kad je kod kuće, a naročito vrijeme provodi s malenim sinom.</p><p>- Jedan dan mi je rekao: 'Mi smo pola sata uživali na krevetu i pričali'. On toliko uživa s njim, zbog čega sada kad je na putu, stalno šalje poruke kako jedva čeka doći i stisnuti ga.</p>