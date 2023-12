Jole je zamalo propustio ljubav svog života: 'Ana mi je rekla da se javim i zvao sam je, ali...'

I to mi je proletjelo nekako s mojom Anom. Brzo sve nekako leti, ali vjerojatno zato što mi je lijepo. Rekao je to pjevač Joško Čagalj Jole (51), koji će iduće godine sa suprugom Anom proslaviti 18 godina braka.

Upisao pogrešan broj Anina mobitela

Do njihove ljubavne priče zamalo nije ni došlo jer je Jole prilikom upoznavanja zapisao pogrešan broj Anina mobitela. Nakon što ju je nekoliko puta nazvao, a ona se nije javila, rekao je to prijatelju, koji mu je ukazao na pogrešku.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ja govorim, došao sam u Split, bila mi je Ana rekla da se javim i zvao sam je s puta par puta, ne javlja se. Kaže on: 'Ne, ne, to nije moguće jer ona ako ti je dala broj, ona će ti se javiti sigurno. Onda je on ustanovio da sam zapisao krivi broj. Naravno kad sam nazvao pravi broj, ona se javila, otišli smo na piće pa na drugo piće - prisjetio se pjevač za IN Magazin.

Joli i Ani najvažnija djeca

Najvažnija su im djeca, sin Ivan te kćeri Ema, Tija i Iva, koja će iduću godinu postati punoljetna. Ekipa IN Magazina upitala je pjevača je li spreman na Ivin odlazak iz doma, na što je on odgovorio:

- To su već najave, one se već misle hoće li studirat u Splitu ili Zagrebu, ali sreća moja je da ja puno putujem pa ću ih moći često obilaziti, ali ja znam da će taj dan kad će otići na fakultet, jednog dana imati momka pa se udati itd. Volio bih da budu tu negdje blizu, da mogu viđati i djecu i unučad, ali eto, to su njihovi životi.