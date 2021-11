Ana Čagalj (40), supruga pjevača Joška Čagalja Joleta (49) uzela je malo odmora od javnih okupljanja. Kaže da se na javnim događanjima nešto manje pojavljuje zbog svoje djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, majčinstvo nije lako, a pogotovo za Anu koja ima četvero djece pa na kraju dana bude pre umorna da bi izlazila i družila se.

- Znaš što, četvero djece dosta obaveza sa sobom nosi tako da čisto radi toga, a možda sam i ja postala malo lijena pa mi se malo ne da. Prvo, kad znam da se moram spremat, nije mi drago, ali evo kad dođem onda ne bi išla kući - nasmijano je rekla Ana za InMagazin.

U obitelji Čagalj, Ana drži sve konce u rukama, no to nije niti malo lako s četvero djece: kćerima Ivom (14), Emom (11), Tiom (9) i sinom Ivanom Lukom (1).

- Iva je najstarija, ona je u pubertetu, a on je mali bebač koji će sad dvije godine. On bi u park, ona bi vanka pa moraš iako ti se spava nju čekati navečer da dođe kući. Legla bi s njim, ali ne mogu jer nju čekam na kauču i brojim joj minute do 11 sati jer do tada može. A onda imamo jednu koja je pred pubertet, a mala je ušla isto u pubertet jer je vidjela ove starije. Tako da je kaos, imamo sve generacije, ali snalazimo se - šaljivo je dodala.

Ana je jednom prilikom za Ekskluziv ispričala i kako Jole uživa u svakom trenutku sa svojom djecom kad je kod kuće, a naročito vrijeme provodi s malenim sinom.

- Jedan dan mi je rekao: 'Mi smo pola sata uživali na krevetu i pričali'. On toliko uživa s njim, zbog čega sada, kada je na putu, stalno šalje poruke kako jedva čeka doći i stisnuti ga - rekla je tada majka.