Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Michael Jordan (58) već danima boravi u Hrvatskoj i uživa u ljepotama naše obale u društvu supruge Yvette Prieto (42).

Nakon što je već posjetio Hvar, Split, Prokljansko jezero, Krku, Šibenik, Trogir, danas je na red došao i Dubrovnik. Nezaobilazno odredište mnogih zvijezda ugostilo je i Jordana.

On je sa suprugom i nekolicinom zaštitara iskoristio sunčan dan te prošetao Stradunom. Dobro raspoložen, nije skidao osmijeh s lica, a niti pogled sa supruge.

Jučer je bivši košarkaš vrijeme proveo na Hvaru, gdje je uživao u skupocjenom restoranu, ali i dobrom društvu.

S ekipom se odlično zabavljao, a na stolu im je stajala boca Jordanova najdražeg pića, Cincoro tekile, čiji je on vlasnik.

Stranci koji su Jordana vidjeli, vrištali su od sreće i krenuli su ga fotografirati mobitelom, ali zbog tjelohranitelja nisu mu mogli prići, piše Liberoportal.

Jordan, inače veliki ljubitelj tekile, ima udjel u Cincoro tekili, a pri snimanju serije 'The Last Dance' pio je upravo tu tekilu, i to Extra Anejo verziju koja košta do 1800 dolara po boci.

U Hrvatskoj nije pio tu verziju već Anejo Magnum koja košta 400 dolara (oko 2550 kuna) po boci, a u njoj se nalazi 1.75 litara tekile. Na službenoj stranici je u četvrtak poslijepodne pisalo kako je ostalo samo pet boca te tekile, a sadrži 40 posto alkohola.