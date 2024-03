Još ništa od povratka u javnost? Princ William i Kate Middleton planiraju 'pobjeći' na odmor...

Princ William (41) i njegova supruga, princeza Kate Middleton (42) razmatraju da otputuju za uskršnje praznike kako bi razbistrili glave i riješili se stresa, tvrde izvori bliski paru.

Kraljevski par navodno je jako uzrujan zbog svih teorija koje su se pojavile oko njezinog nestanka iz javnosti. Kate je nakon Božića prestala obavljati kraljevske dužnosti te je sredinom siječnja išla na operaciju abdomena.

Neko je vrijeme nitko nije vidio, sve do nedavno kad je s Williamom prošetala do jedne lokalne trgovine. Ali ni to nije javnost uvjerilo da je princeza dobro, a neki su čak rekli da je u pitanju njezina dvojnica.

Ipak, najvjerojatnije je da će se provozati tek nekoliko kilometara te se smjestiti u svom drugom domu, Anmer Hallu s deset spavaćih soba na imanju Sandringham u Norfolku.

S obzirom na to da George, Charlotte i Louis imaju gotovo mjesec dana uskršnjih praznika, Kate i William i inače vole odvojiti vrijeme samo za druženje s obitelji.

Kate Middleton i ranije je najavila kako se njezin povratak kraljevskim dužnostima može očekivati nakon Uskrsa, no nije definirala znači li to da će se vratiti nakon Uskrsa ili nakon uskršnjih praznika koji završavaju 17. travnja.

