Još zvijezda 'Igre prijestolja' će biti u 2. sezoni Netflixovog hita

Prije dvije godine je na Netflixu izašla serija 'The Sandman', napravljena prema istoimenom stripu DC Comicsa 90-ih, autora Neila Gaimana. Kao i strip, serija se vrti oko lika Dream kojeg je utjelovio Tom Sturridge, a uz njega su se u seriji pojavili Boyd Holbrook kao Corinthian, Vivienne Acheampong kao Lucienne, a posebno se istaknula i glumica Gwendoline Christie u ulozi Lucifera.

Nju brojni pamte iz uloge koja ju je proslavila, ona hrabre Brienne iz Tartha u seriji 'Igre prijestolja', a izgleda da je 'The Sandman' primamljiv i drugim njenim kolegama iz serije.

Kako je objavio Netflix, u drugoj sezoni, čija je produkcija počela krajem prošle godine, pojavit će se i Jack Gleeson kojeg mnogi pamte po ulozi jednog od najomraženijih likova u seriji, Joffreyja Baratheona koji na mjestu kralja naslijedi Roberta Baratheona nakon njegove smrti, iživljava se na drugima i naposljetku umre na vlastitoj svadbi nakon što popije otrovano vino.

Glumac je u seriji bio od 2011. do 2014. godine, nakon čega je uzeo pauzu od glume. Međutim, prošle se godine vratio i pojavio u seriji 'The Famous Five', a u 'The Sandmanu' će glumiti Pucka.

No, još jedan glumac iz 'Igre prijestolja' pojavit će se u seriji - Clive Russell koji se pojavio u svega nekoliko epizoda kao 'Crna Riba', stric Catelyn Stark. On će u seriji utjeloviti lik Odina. I Laurence O'Fuarain koji će glumiti Thora je također glumio u popularnoj seriji, no kratko u 5. sezoni.

Među novom postavom je i Freddie Fox, koji se nije pojavio u 'Igri prijestolja', ali je u svojevrsnom 'prequelu' te serije 'Kuća zmaja' u kojoj je utjelovio Gwaynea Hightowera. U 'The Sandmanu' će se pojaviti kao Loki.

Premijera druge sezone "House of the Dragon" u Velikoj Britaniji | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Iako još nije poznato kada će obožavatelji serije moći pogledati drugu sezonu, kako navode strani mediji, najvjerojatnije će to biti nekada 2025. godine...