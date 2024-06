Sjećate li se kralja Joffreyja iz 'Igre prijestolja'? Glumac danas izgleda u potpunosti drugačije

Glumac Jack Gleeson (32) uhvaćen je u šetnji Londonom, gdje je uživao u danu s prijateljem, glumcem Aaronom Heffernanom te njegovom suprugom Mairead. Jack se prije 10 godina proslavio ulogom u 'Igri prijestolja', a danas izgleda potpuno drugačije. Gledatelji hit serije su ga upoznali kao plavokosog dečka, a danas ima dužu i smeđu kosu.

*EXCLUSIVE* Something You've forgotten Jack? as the Game Of Thrones Star Jack Gleeson seen out during a stroll with Brassic's Aaron Heffernan and the stand up comic Mairead Doyle-Heffernan in London. *PICTURES TAKEN ON THE 19/06/2024* | Foto: TOPS, WANO

Gleeson je u seriji glumio od 2011. do 2014. godine, a potom je uzeo pauzu od glume. Tada je s kolegom Aaronom osnovao tvrtku Collapsing Horse Theatre. Jack je ranije progovorio o svojoj 'mirovini'.

- Odgovor nije zanimljiv niti dugačak. Glumim od svoje osme godine. Prestao sam uživati u tome onoliko koliko sam prije uživao. A sada postoji i to što glumim za život, dok je prije to bilo nešto što sam radio rekreativno s prijateljima ili preko ljeta za zabavu. Uživao sam u tome. Kada zarađujete za život zbog nečega, to vam promijeni odnos. Nije da mrzim glumu, samo ona više nije nešto s čim se želim baviti - rekao je glumac.

Foto: Imdb

Međutim, prošle se godine vratio glumi te se pojavio u seriji 'The Famous Five'.