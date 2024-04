Josip i Danijela iz 'Superpara' nedavno prekinuli, a on sad ima novu curu: 'Dogodilo se u trenu'

Pa kako se to događa, velika ljubav? Nitko ne zna. Ali ono što vam mogu reći je da se to dogodi u tren oka, napisao je Josip Ajduk na društvenim mrežama koji je gledateljima ispred malih ekrana poznat iz showa 'Superpar'. Tamo je bio s djevojkom Danijelom Dragović, a par je nedavno prekinuo nakon dugih sedam godina veze. Josip sada ponovno ljubi, a fotografijama s novom curom Katarinom pohvalio se pratiteljima na Instagramu.

- Jednog trenutka uživate u svom životu, a sljedećeg se pitate kako ste ikada živjeli bez njih. Jesi li spreman za još jedno putovanje oko sunca? - napisao je uz fotke.

Par se na fotografijama drži za ruke, a osmijeh nisu skidali s lica.

Foto: Instagram

Mnogi su im čestitali te pisali da su prekrasni, a pojedinima nije jasno kako je već našao novu djevojku. S Josipom smo razgovarali o prekidu s Danijelom prije mjesec dana.

- Povrijeđen sam. Živim s njom već šest godina, izvanbračna zajednica, ali nemamo djece, nismo vjenčani. Već sam ja to osjetio. Zapravo, ovo što je ona meni sada napravila, ja sam to njoj pokušao napraviti prije dvije, tri godine. Isto se osjećam kako se i ona osjećala. Ja sam isto pokušavao s njom prekinuti, bila je i meni 'puna kapa' svega. Kad ti razmišljaš o nečemu neki dugi period, shvatiš neke stvari i onda ih i učiniš. Riječi koje se izgovore iz srca, ulaze direktno ljudima u srce. Ona meni što je jučer izgovorila... - rekao nam je tada.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Danijelina strana bila je pak nešto drukčija.

- Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se s prijateljem od sestre koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga kad dođe doma i onda sam ja ostavila njega. Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru - rekla je Danijela za RTL.