Josip iz 'Superpara' objavio je fotku s misterioznom plavušom nakon prekida s Danijelom...

Imoćani Josip Ajduk i Danijela Dragović iz 'Superpara' nedavno su prekinuli nakon dugih sedam godina veze. Nakon što ga je Danijela nazvala manipulatorom, Josip je podijelio fotografiju s misterioznom plavušom.

Josip nije otkrio tko je djevojka sa slike, ali pozirali su zajedno s njegovim psom Bonijem.

Prisjetimo se, par je ranije ovaj mjesec progovorio o svom prekidu za RTL.

- Dogodilo se to da me je ostavila bez trunke osjećaja i prekinula je našu vezu preko poruka. Hladno me ostavila preko poruke. Nisam joj davao dovoljno pažnje, priznajem i znam to i izgubio sam je. Ona je odlučila da je kraj, da nema povratka, da je gotovo. Ostavila me kao da nikad nije bila tu. Iznenadila me je ova njezina odluka. Ali dugo je to nakupljala u sebi. Šokiran sam, još sam pod dojmom svega i tko zna koliko dugo ću biti.. ali valjda dragi Bog je ne želi tu kraj mene, neka bude volja njegova - rekao je Imoćanin.

Danijelina strana bila je pak nešto drukčija.

- Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se s prijateljem od sestre koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga kad dođe doma i onda sam ja ostavila njega. Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru - rekla je Danijela.