Josip i Nikolina svoj spoj su završili strastvenim poljupcima

U večerašnjoj epizodi emisije 'Ljubav je na selu' došlo je vrijeme da i ostali farmeri upoznaju svoje 'zlatne cure' na spoju na slijepo, koje je odabrao stručni tim na čelu s voditeljicom Marijanom Batinić. No, čini se da su neki farmeri izgubili dar govora čim su morali razgovarati s odabranom djevojkom. Tako je Josip jedva upitao Mirjanu Gajski odakle dolazi i čime se bavi.

- Razgovor je bio O.K., ali nije ona moj tip - rekao je Josip te joj objasnio da je prestara za njega.

- Ja volim mlađe i slađe - dodao je.

Hrvoje se na spoju na slijepo 'susreo' sa Sandrom Škrinjar, a zaintrigirala ga je, priznaje, najviše jer je nije imao prilike vidjeti.

Miljenko je svoj spoj na slijepo odradio sa Zorkom Čirjak, koja mu je otkrila da je radila u domu za starije, na što ju je Miljenko upitao misli li ona da je on već toliko star da mu treba posebna njega, što je sve nasmijalo.

Miljenko je svoju damu 'izrešetao' pitanjima, no Zorka se nije dala pa je na kraju zaključio da mu se sviđa jer je šaljiva i zabavna. Dario i Ivona Hlevnjak također su odradili svoj spoj na slijepo, a Dario ju je pitao kako to da je njemu pisala.

- Sladak si mi bio i najmlađi i imaš 'baby face - iskrena je bila Ivona te dodala da je ugodno popunjena, taman za njega.

- Nikad nisam prišla ni kravi, ni konju, ni kozi - kazala mu je Ivona, a Dario je rekao da mu to nimalo ne smeta.

Foto: Morana Lerga

Nakon što su odradili spojeve na slijepo, farmeri su morali popričati i s ostalim djevojkama kako bi odlučili koje od njih idu na njihove farme.

Pitanje poput 'Bi li se mogla buditi u 6 sati ujutro i raditi cijeli dan na farmi', nije baš sjelo 'povratnici' Mariji Trošelj, koja je pismo poslala Hrvoju. Gorana Žižić odmah je rekla Hrvoju da mu vidi u očima da je neće izabrati, što je njega iznenadilo.

- Pa ni ja još ne znam što mislim, dakle ti znaš bolje od mene - odgovorio je Hrvoje. Vatroslav nije dobro prošao na brzom spoju s Nikolinom.

- Čekaj, ti bi sve u godinu dana riješio?! I djeca, brak, sve? - u šoku je bila Nikolina.

- Tako je. A koliko, koliko ćeš moći - kazao joj je Vatroslav.

- Aha, znači to je jedan od uvjeta, ako ništa, vraćaš? - pitala ga je Nikolina.

Foto: Morana Lerga

- Normalno! Uvijek vratiš kada roba ne valja, vratiš je, uzmeš drugu - ozbiljno joj je odgovorio Vatroslav dodajući da bira mlađe jer su slađe i 'plodnije'.

Najstariji farmer ove sezone, Miljenko, svojim kandidatkinjama otkrio je da je po prirodi veseo i neozbiljan, što je jednu njegovu damu zabrinulo.

- Meni se čini da bi ovo trebao biti ozbiljan posao - rekla je kandidatkinja, a Miljenko ju je upitao misli li da je ovdje zbilja riječ o poslu. Ni druga kandidatkinja nije bila potpuno zadovoljna Miljenkom kada je shvatila da je lovac, no Miljenko se nije predavao.

Margita Vondraček, koja mu je također pisala, nakon razgovora je zaključila da je Miljenko iskoristio priliku da se 'napravi kao veliki frajer, što ustvari nije'. Najmlađi farmer, Dario, ostao je bez teksta na prvom spoju, ali je sve brzo okrenuo na šalu i spasio situaciju. Nadin Jurić zanimalo je kako to da Dario do sada nikad nije imao djevojku, a on joj je objasnio da je sramežljiv.

- Ma nije ni problem ako ženska prva priđe dečku - utješila ga je Nadin.

Josip je svoje djevojke 'izrešetao' pitanjima, poput 'Bi li mogla živjeti u Benkovcu?', 'Jesi li išla tamo na pizzu?', a kada je dobio odgovore da cure Benkovac smatraju selom i da tamo nemaju gdje izaći, ostao je razočaran.

Foto: Morana Lerga

- Ona pije i puši i voli izlaziti, što će takva cura mojoj mami? - zapitao se Josip.

A onda je na red došla Nikolina Cvek. Čim je sjela preko puta Josipa, izmamila mu je osmijeh na lice.

- Ja sam spremna prihvatiti život u Benkovcu jer te volim i zato jer sam spremna podijeliti s tobom svoj dio života - kazala mu je Nikolina dodajući da je spremna i na brak i na djecu te da se u njega zaljubila na prvi pogled.

- Ti si dečko za mene stvoren - zaključila je Nikolina, što je imponiralo Josipu, koji je zaključio da će i njegova mama biti zadovoljna i da će joj se svidjeti jer zna i kuhati i čistiti.

Nakon još nekoliko rečenica, Nikolina i Josip zaključili su da su stvoreni jedno za drugo pa su svoj 'brzi spoj' okončali sočnim francuskim poljupcima.

Foto: Morana Lerga

- Hvala ti, Nikolina, ja ću još porazgovarati i s ostalim djevojkama, ali ti ideš kod mene na farmu sigurno i ostaješ…zauvijek - rekao joj je Josip pa su se ponovno poljubili.

Sljedeći farmer, Denis prvo je popričao s Ines Petrić, kojoj ovo nije prvo pojavljivanje u 'Ljubav je na selu' pa je bila slobodnija i vodila je glavnu riječ, baš kao i još jedna 'povratnica', Irena Lalin.

Nakon brzih spojeva farmeri i njihove kandidatkinje opustili su se uz plesnu zabavu, a Josip i Nikolina nisu tratili ni sekunde, već su bili u strastvenom zagrljaju prožetom poljupcima. To je zasmetalo Luciji, koja je također pisala Josipu.

- Izgleda da je on sebi već odabrao curu, to nisam očekivala - kazala je.

Foto: Morana Lerga

- Bila je tamo, mogla je prići da je htjela, ali neće prići, samo se želi svađati, ali treba biti hrabar i zagrliti voljenu osobu pred kamerama! - zaključio je Josip.

Ines Petrić, pak, nije bila zadovoljna Denisovom odlukom da u svoj tim vrati Goranu Žižić.

- Njih dvije žele da se ja izbacim iz showa i tamo nešto spletkare - rekla je Gorana.

- Ne sviđa mi se odluka da se Gorana vrati u tim, imala je šansu koju je trebala iskoristiti - ljutita je bila Ines, kao i Irena, koja je zaključila da je Gorana preglasna.