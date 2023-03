Josip Ivančić: 'Tražili su me na koncertu u Kanadi da otpjevam 'Na kamenu rođen' čak 20 puta'

Oduvijek se govori da je kruh pjevača onaj sa sedam skora. Radi se uglavnom noću, vikendima, blagdanima, pa danu se živi na kotačima, putujući od jednog do drugog mjesta koncerta, teško je uskladiti karijeru s obiteljskim životom pa baš zato mnogi, unatoč popularnosti, lako odustaju od takvoga života pri prvoj ukazanoj prilici. Nije lako shvatljiva zaraza koju stvaraju glazba i ljubav publike, a Josip Ivančić protiv te zaraze odavno se prestao boriti. Iako se ostvario kao poduzetnik te svio u Splitu obiteljsko gnijezdo sa suprugom, sinom i kćeri, ljubav prema zabavljanju ljudi ne dopušta mu da zapostavi karijeru. Više od deset godina on uspješno balansira između obitelji, biznisa i estrade, pa iako je više puta propitkivao trebaju li mu besane noći, onaj osjećaj kad stane pred stotine i tisuće razdragane publike potvrdi mu da radi pravu stvar. I doista, osim što je najpopularniji muški gost na vjenčanjima u Hrvatskoj i susjednim europskim državama, Josip Ivančić postao je odavno i vlasnik titule - miljenik hrvatskog iseljeništva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjevač je koji se ne prilagođava trendovima, gaji izričaj koji je lokalpatriotski temeljen na tradicionalnim obiteljskim vrijednostima, kakve i sam živi. Upravo zbog toga nastavit ću stvarati u tom glazbenom pravcu u kojoj gotovo da nema konkurencije, a publika je dosad prigrlila svaku njegovu pjesmu. Iskristalizirao se kao istinski nasljednik Mate Bulića, svog sunarodnjaka iz Hercegovine, s kojim je na početku karijere snimio i uspješan duet. Pa ipak, iako su i hrvatsko iseljeništvo okupirali narodnjaci, a diskoteke se pune nastupima pjevača iz Srbije, Josip je jedan od rijetkih preostalih pjevača koji na slavljima, manifestacijama, tematskim hrvatskim noćima u inozemstvu okuplja brojne naše ljude i pruža im taj osjećaj kao da su u svojoj domovini. Kako je biti miljenik hrvatskog iseljeništva, koje nove pjesme priprema ove godine, kojem ambicioznom projektu za zbližavanje svih iseljenih Hrvata je prionuo te koju je to pjesmu na koncertu u Kanadi morao na zahtjev publike morao otpjevati čak 20 puta te smatra li da je baš ta skladba obilježila njegovu karijeru, pjevačka zvijezda otkriva u intervjuu.

Foto: Ivan Gudić

- Glazbenik sam i uvijek ću to biti, ali isto sam tako oduvijek nemirnog poduzetničkog duha i paralelno s glazbom uvijek sam u nekim investicijama. Bilo je tu uspona i padova, dosta nepromišljenosti, dobrih poteza, ali vjerojatno iskustvo i ona uzrečica 'tko ne riskira, taj ne profitira' dovele su me danas do situacije da financijski ne ovisim o glazbenoj karijeri. To je jedini razlog zašto u kontinuitetu nisam prisutan u medijima ni u autorskom izričaju. Rasprodan sam non-stop, tijekom cijele godine, ali ja diktiram i sam sebi određujem gdje ću, što ću i kako ću. Jako sam zahvalan ljudima, publici koja prepoznaje baš mene kao idealnog izvođača za uveseljavanje njihovih slavlja, koji me zovu da sudjelujem pjesmom u njihovim sretnim prigodama. Pjesma 'Moja Dalmatinko', koja je izišla prije nekoliko mjeseci, bila je autobiografska pjesma za moju dušu. Nisam se prilagođavao trendovima niti sam je radio u komercijalne svrhe. Sretan sam što je videospot na YouTubeu bio u trendingu skoro mjesec dana. Pun sam samopouzdanja i snage da snimim još nekoliko pjesama u ovoj godini. Bit će tu novih pjesama, ali i starih hitova u novom ruhu za koje smatram da će biti prepoznate kod slušatelja - otkrio je Josip što priprema za ovu godinu.

Foto: Ivan Gudić

A rekao je ima li planove i za novi duet, nakon što je onaj s Bulićem, 'Na livade rosa pala' doživio veliki uspjeh te je otkrio s kojom je pjesmom osvojio srca publike.

- Jako mi je blizak srcu taj duet. Budući da me u narodu doživljavaju kao Hercegovca i lokalpatriota, logično mi je bilo da snimim pjesmu s legendom i simbolom jednog naroda u glazbenom smislu. U planu su mi još neke suradnje, ali o tome ćemo kad dođe vrijeme za njih - kazao je pa dodao:

- Svojih pet minuta slave dobio sam sudjelovanjem u tadašnjem popularnom reality showu 'Farma'. Tu su šire mase čule za mene, a do tada sam bio tek lokalno poznat. Uslijedili su nastupi diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine te dijaspore. Pet minuta slave prođe, ali ako kvalitetno radite svoj posao, ako vas ljudi slijede, ako ljudi prepoznaju vašu iskrenost, onda ta pažnja i ljubav mogu potrajati puno dulje. Bez velike prepotencije mogu reći da sam prepoznat, a to dokazuju ljudi koji me angažiraju - kao istinski zabavljač, čovjek iz naroda sa širokim spektrom glazbenog repertoara. Zato imam pozive cijelu godinu na različitim slavljima. Skladba koja je mene pozicionirala i odredila moj glazbeni put svakako je 'Na kamenu rođen'. Na jednom nastupu u Kanadi otpjevao sam je čak 20 puta na traženje publike. Pola nastupa sam pjevao samo tu pjesmu.

Foto: Ivan Gudić

Josip je, osim što je popularan i na našim prostorima, uspješnu karijeru izgradio i u inozemstvu.

- Imponira mi i jako sam sretan što sam uopće došao u tu poziciju i što imam privilegij da sam uz Matu Bulića jedini Hercegovac koji je izišao iz tih lokalnih okvira. Puno je kvalitetnih kolega glazbenika koji ne uspijevaju maknuti se izvan lokalnih okvira. Vremena su se promijenila, puno je informacije ljudi svakodnevno konzumiraju. Toliko je pjevača, glumaca, reality i internetskih zvijezda, ljudi više ne mogu upamtiti tko je tko. Nije više doba kao prije - imate Mišu i Olivera, i kad dođu u neko mjesto, kao da je papa stigao. Sve je ljudima postalo dostupno i zvijezde takoreći više ne postoje. Danas je samo vrednovano radite li dobro svoj posao ili ne, imate li karizmu da zainteresirate ljude za sebe ili ne. Ako ovaj intervju ne bude imao stotinu negativnih komentara s pitanjima 'tko je ovaj', 'što ovaj radi', nisam ništa napravio. Ha-ha! Ponosan sam što ću i dalje slijediti taj glazbeni pravac i nakon Mate Bulića - govori.

- U moru pjevača biti prvi izbor i pjevati našim iseljenicima doista je velik uspjeh. Meni više od toga ne treba. Svaku publiku treba poštovati, a ljudi koji su napustili rodno mjesto i otišli trbuhom za kruhom za bolje sutra, toliko su pozitivni i željni naše pjesme i zabave. To je gušt samo promatrati, a kamoli i osobno ih zabavljati. Mogu reći da svaki vikend nastupam, najviše u Njemačkoj, na zabavama i slavljima. Ima tu i puno hrvatskih noći koje se organiziraju na većim razinama. Uskoro imam takve fešte u Aachenu i Stuttgartu, gdje se okupi više od tisuću naših ljudi. Upravo sam u pripremama jednog velikog projekta koji će startati od jeseni. Sa svojim timom organizirat ću u svakom gradu Njemačke, Austrije i Švicarske tematsku noć pod nazivom 'Svi smo braća mi'. Želimo da se svi gosti osjećaju kao da su u svome gradu, selu, rodnome mjestu. Bit će uvijek puno dobre hrane, pića, naše pjesme i neizostavne dobre zabave. Cilj je spojiti sve Hrvatske na jednome mjestu - dodao je Ivančić.

Foto: Ivan Gudić

Josip ima brojne nastupe, a upravo zbog toga često izbiva iz kuće, gdje s njim žive supruga i njegova djeca. Otkrio je kako se osjeća kada mora biti razdvojen od njih, a i postoje li neki dani na koje nikada ne bi radio jer želi provesti vrijeme sa obitelji.

- Istina je da mi je životni ritam turbulentan. Kad je o putovanjima riječ, mogu vam reći da sam posljednje dvije godine letio više od stotinu puta avionom. Tako da puno vremena provodim i u zračnim lukama, gdje sam neprestano na mobitelu. S obitelji sam na videopozivu tijekom cijeloga dana. Zahvalan sam na modernoj tehnologiji pa imamo priliku na taj način smanjiti osjećaj odvojenosti. Dosta sam galantan i darežljiv pa na svakom tom putovanju kupujem darove ne samo svojoj obitelji nego i drugim ljudima do kojih mi je stalo - rekao je Josip pa nastavio:

Foto: Ivan Gudić

- Zato se kaže da je kruh glazbenika sa sedam kora. Imam privilegij da sam se poslovno ostvario i kao poduzetnik pa se glazbom bavim prvenstveno iz ljubavi prema pjesmi i prema publici koja me voli, a ne da bih preživio. Ta sretna okolnost otvara mi opciju da pjevam kad ja to želim i mogu. Ako su obiteljske obljetnice, blagdani, sinove nogometne utakmice,... u tim terminima ne dogovaram nastupe. Nikakav novac nije vrijedan žrtvovanja tih obiteljskih trenutaka.

I za kraj je otkrio kako mu je sada putovati nakon što je Hrvatska ušla u Schengen.

- Već punih deset godina nisam putovao autom izvan Hrvatske. Putujem isključivo avionom. Praktičnije je, jeftinije, brže i ugodnije - kazao je.

Foto: Ivan Gudić

Najčitaniji članci