Josip Ivančić vraća se s dvije nove pjesme na glazbenu scenu

Vrijeme je da se ove jeseni ponovno prodrma uspavana estrada, a za to će biti zaslužan Josip Ivančić. Najpoželjniji muški glazbeni gost na vjenčanjima, koji voli pjevati hitove koje narod voli, nakon godina izbivanja vratio se u studio i ovih dana završava snimanje čak dviju novih pjesama.

'Na kamenu rođen', 'Kraljica diskoteka', 'Svatovi', 'Jedan takav lik', 'Na livade rosa pala', samo su neke od njegovih glazbenih uspješnica, no sada iz njegove glazbene radionice stižu dvije žanrovski sasvim drugačije pjesme 'Moja Dalmatinko' i 'Od klošara do kralja'.

- Pa ne govori se uzalud da su Dalmatinke najljepše žene na svijetu - smije se Josip Ivančić koji se i sam prije 11 godina oženio jednom splitskom manekenkom Jelenom Bosančić. Upoznali su se pred kamerama u reality showu 'Farma' prije 12 godina, a s njom i danas u skladu vodi obiteljski biznis i podiže dvoje djece, desetogodišnjeg sina Tomu i četverogodišnju kćer Rozu Miju.

- Uvjeren sam da će pjesma'Moja Dalmatinko' biti nezaobilazna na svadbama, pogotovo na našem jugu - govori zabavljač koji je godinama stekao reputaciju nastupajući na svadbama i izvodeći razne domaće i regionalne hitove. Upravo takav bliski kontakt s publikom najlakše mu je otkrio kakav impuls ljudi traže u pjesmama i na koji način on kao glazbenik može pridonijeti narodnom veselju. Ne mora živjeti od glazbe, dobro je investirao posljednjih godina i ima uhodane poslove, no muziciranje je ljubav od koje ne može pobjeći.

S obzirom na to da mu je najmrskiji dio posla biti zatvoren u glazbenom studiju, zato je odlučio odmah snimiti i drugu pjesmu "Od klošara do kralja", skladbu protkanu nabijenim emocijama, o nesretno zaljubljenom čovjeku koji se nije rodio u imućnoj obitelji pa je kroz život sve stjecao sam i vratio se u rodni kraj u potrazi za ljubavlju. Pjesma je to koja dira u srce, pa će zasigurno i ona naći svoje obavezno mjesto u repertoaru svih glazbenika na raznim proslavama i zabavama.

Paralelno s novim pjesmama, Josip priprema i snimanje dvaju videospotova. Kako su žanrovski singlovi drugačiji, tako će se i videobrojevi bitno razlikovati. Jednaka će biti samo snažna emocija, po kakvim je izvedbama Josip i prepoznatljiv. Nema sumnje, jesen je idealno vrijeme da se zagrijemo u plesu uz novu domaću zabavnu glazbu koje i tako već dugo kronično nedostaje u hrvatskom eteru.

