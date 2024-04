Josip iz 'Braka' otkrio zašto je otišao u hotel i zbog čega su se on i Karmen posvađali: 'Laže!'

Karmen i Josip posvađali su se nakon zajedničke večere u showu 'Brak na prvu'. Ona je ispričala da je svađa eskalirala te da je Josip otišao u hotel. Rekla je i da se bojala za svoju sigurnost jer je on bio agresivan. Josip je sada ispričao svoju stranu priče te naveo razloge odlaska.

- Nisam došao u show da se svađam s nekim, no Karmen ima toliko negativnu energiju u sebi da je to krenula prenositi na mene - rekao je za RTL.

- Nemam ništa protiv pušenja, no ona svakih deset minuta pali cigarete. Radila je online i dva metra od mene je pušila. Cijeli je prostor bio u dimu, to nije za mene - to sam rekao. Također, konstantno je prolazila na terasu pušiti dok sam ja htio spavati i uvijek ostavila pritvorena vrata da mi je ulazio dim... Ustao sam i zatvorio ih, a ona se razljutila i počela pričati o nekoj agresiji - dodao je.

Foto: RTL

Za sada se ne planira vratiti.

- Toliko je bila odbojna prema meni od početka, podbadala me i dobacivala mi, a ja sam došao tako veseo u taj eksperiment - priznao je.

Foto: RTL

Josip je demantirao činjenicu da je Karmen tražila da se razdvoje.

- To je laž! Svojevoljno sam izašao van i otišao u hotel. Nisam primitivac da se svađam. Od prvog dana sam bio džentlmen prema njoj - rekao je za kraj.