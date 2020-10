Josip na 'fejsu' zaveo djevojke novom frizurom: 'Baš si sladak'

Otkako je završio show 'Ljubav je na selu', Josipu se na društvenim mrežama javljaju mnoge djevojke. Nerijetko ga časte komentarima na račun izgleda, no onu pravu još nije našao

<p>Farmer iz Brda Cirkvenskog, <strong>Josip Tratnjak</strong> (21), sudjelovao je u emisiji 'Ljubav je na selu'. Nije uspio pronaći srodnu dušu, no gledatelje je osvojio vedrim duhom i čuvenim 'disko plesom'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Otkako je završio show, djevojke su mu se počele javljati na društvenim mrežama. Često objavljuje 'selfije' na račun kojih dobiva komplimente obožavateljica. Između ostalog, poznat je po zanimljivoj frizuri, a svaki put kad se ponovno ošiša, privuče pažnju. Ništa drugačija situacija nije bila niti sada.</p><p>- Lijepa ti je frizura, izgledaš još mlađe. Baš si sladak. Lijep si, šećeru - pisale su mu pratiteljice. Na svakom komentaru Josip pristojno zahvaljuje. </p><p>No jednom je prilikom priznao kako mu komentari i poruke na društvenim mrežama često predstavljaju problem.</p><p>- Mnoge cure mi u komentarima pišu komplimente. Neke od njih su i udane. Nedavno sam napisao status neka me udane zaobiđu jer ne želim nikome biti razlog prekida braka - ispričao je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3865246/josip-tratnjak-za-rtlhr-otkrio-da-je-u-problemima-molim-da-me-udane-zene-zaobidju-ne-zelim-nekome-biti-razlog-prekida-braka/?utm_source=ljns&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR14GRZ4odUxXDoFPD3dObPqmyJCl4TH3cseXDKneLVplTkZ2DocttahLIg" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Iako ga mnoge oblijeću, priznaje kako još uvijek nije pronašao onu pravu. </p><p>- Posebna djevojka... Ide prema tome, samo moram biti strpljiv - rekao je farmer. </p><p>Podsjetimo, u emisiji 'Ljubav je na selu' Josip je na svojoj farmi ugostio <strong>Ivanku Milutinović</strong> (43), <strong>Teu Hriberski</strong> (20) i 'zlatnu djevojku' <strong>Gabrielu Kamenečki</strong> (22). Zaljubio se u Gabrielu, no ona mu nije uzvratila osjećaje.</p>