Josip u problemima zbog udanih žena: Ne želim razarati brakove

Tratnjak je u 'Ljubavi na selu' na svojoj farmi ugostio Ivanku Milutinović, Teu Hriberski i 'zlatnu djevojku' Gabrielu Kamenečki. Zaljubio se u Gabrielu, ali nije mu uzvratila ljubav. Sada mu se javljaju mnoge djevojke

<p>Farmer iz Brda Cirkvenskog, <strong>Josip Tratnjak</strong> (21), sudjelovao je u emisiji 'Ljubav je na selu'. Nije uspio pronaći srodnu dušu, ali je nakon pojavljivanja na televiziji postao popularan među djevojkama. Priznaje kako mu se redovito javljaju na društvenim mrežama, ali mu to ponekad predstavlja problem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oženio se Dušan iz 'Ljubav je na selu'</strong></p><p>- Mnoge cure mi u komentarima pišu komplimente. Neke od njih su i udane. Nedavno sam napisao status neka me udane zaobiđu jer ne želim nikome biti razlog prekida braka - ispričao je Josip za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3865246/josip-tratnjak-za-rtlhr-otkrio-da-je-u-problemima-molim-da-me-udane-zene-zaobidju-ne-zelim-nekome-biti-razlog-prekida-braka/?utm_source=ljns&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR14GRZ4odUxXDoFPD3dObPqmyJCl4TH3cseXDKneLVplTkZ2DocttahLIg" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Iako ga mnoge oblijeću, priznaje kako još uvijek nije pronašao onu pravu. </p><p>- Posebna djevojka... Ide prema tome, samo moram biti strpljiv - rekao je farmer. </p><p>Podsjetimo, u emisiji 'Ljubav je na selu' Josip je na svojoj farmi ugostio <strong>Ivanku Milutinović</strong> (43), <strong>Teu Hriberski</strong> (20) i 'zlatnu djevojku' <strong>Gabrielu Kamenečki</strong> (22). Zaljubio se u Gabrielu, no ona mu nije uzvratila osjećaje. Za RTL je priznao kako ni s jednom od djevojaka nije ostao u kontaktu. </p><p>Pažnju gledatelja mladi je farmer privukao svojom jednostavnošću, a zabavljao ih je šalama i čuvenim 'disko plesom'. Osim toga, sve je dirnula njegova tužna životna priča. Josip je u kratkom vremenskom razmaku ostao bez oba roditelja te sada on i brat sami vode poljoprivredno gospodarstvo.</p><p>Ipak, vjerojatno će pronaći vremena i za odmor. Josip uskoro planira otići u južnije krajeve.</p><p>- Vjerojatno ću otići u Poreč kod bake i djeda, da se malo opustim i odmorim - rekao je. </p><p>S ostalim farmerima iz 'Ljubavi na selu' redovito se čuje. Tvrdi kako su se zaista sprijateljili. </p><p> </p>