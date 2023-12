Josip napustio MasterChef: 'Ovo je početak jedne lijepe priče...'

Josipova verzija jela Hrvoja Kroflina imala je savršeno ispečenu gljivu, no to ipak nije bilo dovoljno da on i ovoga puta iz stres testa izađe kao pobjednik

Kopiranje linka Gaia, Sarah i Josip, koji su kao članovi crvenog tima izgubili u gastroduelu, suočili su se s repliciranjem jela chefa Hrvoja Kroflina. 'MASTERCHEF' Sarah, Gaia i Josip idu u borbu za ostanak u showu: 'Vjerujem da će biti žestoka bitka...' Kandidati iznenadili chefa Hrvoja - Prije samog dolaska ovdje nisam imao neka očekivanja, tj. imao sam očekivanja koja su bila vrlo niska. Zapravo bilo mi je bitno samo da se uspiju komponente sve završiti na vrijeme i to posložiti na tanjur uz veće ili manje mane. Sva tri tanjura su izvedena na svoj način iznad mojih očekivanja što je vrlo pohvalno, nemam tu što reći. Stvarno su me iznenadili da su na tragu samog originala i nijanse će presuđivati - istaknuo je chef, koji je kreirao jelo s gljivom po nazivu lavlja griva. Foto: NOVA TV - Ključ svega ovoga je da spoznate sebe, da spoznate svoje limite, da uživate tijekom cijelog tog procesa bez obzira na ishod na kraju - dodao je chef Hrvoje.

'MASTERCHEF' Što će presuditi borbi u stres testu? Josipu se potkrala greška Gaia i Sara donijele rezultate, Josip napušta show Najbližu repliku jela uspjela je napraviti Gaia, kojoj je učestalo kušanje tijekom kuhanja donijelo rezultate i urodilo plodom. Na sličnom tragu kuhala je i Sara, no njezino jelo razlikovalo se okusom, bilo je puno nježnije i elegantnije. Josipova verzija Hrvojevog jela imala je savršeno ispečenu gljivu, no to ipak nije bilo dovoljno da on i ovoga puta iz stres testa izađe kao pobjednik. Foto: NOVA TV - Izvedba umaka nije bila na razini zadnjih sedam kandidata, mislim da se tu ipak mora napraviti jedan filter i standard mora postojati - istaknuo je chef Hrvoje nakon odluke da Josip napušta show. 'MASTERCHEF' Vrijeme je za nove nominacije, Gaia: 'Nadam se da ću imati snage i motivacije za opstanak' 'Ovo je početak' - Svjestan sam da je ovo početak jedne jako lijepe priče. Bit će jako ponosni, i obitelj i svi. Nikad nije kasno za promjenu, mislim da ću ja biti čisti dokaz toga svega. Ovaj projekt je čudo - ovim riječima i kroz suze Josip se oprostio od MasterChef priče. Što dalje čeka kandidate koji su ušli u top sedam, doznajte u novoj epizodi. Foto: NOVA TV