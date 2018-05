Josip 'otjerao' Luciju: Ja sam ljubav našao, nek' se ne miješa

Mislim, one to moraju riješiti između sebe, one su dovoljno odrasle i svaka odgovara za svoje ponašanje komentirao je farmer Miljenko Mišić iz Dubrovnika svađu Zorke i Mare. Sve je brzo zaboravljeno jer je Margita saznala da je postala baka po peti put.

Foto: RTL televizija

- Kćer mi je javila da je rodila dečkića, to je moje prvo muško unuče, imam četiri unučice i sad unuka - rekla je presretna je Margita pa je ekipa iz Čibača odlučila zakopati ratnu sjekiru i nazdraviti prinovi u njezinoj obitelji, iako je Mara i dalje bila rezervirana prema Zorki. Kasnije ih je Margita pozvala u restoran na čašu vina kako bi još jednom nazdravili. U Benkovcu je Josip odlučio izbaciti Luciju zbog drskog ponašanja.

- Ja ću sebi sreću već pronaći sama - rekla je uplakana Lucija.

- Josip se uzrujao jer mu je Lucija rekla da ne poklanja nikakvu pažnju meni i njoj, a sukob je nastao kada se uplela i mama - objasnila je Mirjana.

- Gospodin se uvrijedio jer sam rekla da posveti malo pažnje i nama, a ne samo Nikolini, i to je to što sam mu rekla - ispričala je Lucija dodajući da se Josip tako ponaša otpočetka i što god mu se kaže, samo plane. Zaključila je kako to nije onaj Josip koji se predstavljao na televiziji.

- Ja joj želim svu sreću u životu, ali ne želim da se miješa u sreću mene i Nikoline. Ja sam svoju ljubav našao - istaknuo je farmer, a Nikolini se nije svidjelo Josipovo ponašanje prema Luciji.

- On se nema što miješati u naš odnos - napomenula je Nikolina, a čak je i Josipova mama stala na stranu Lucije.

- Ona je tu došla zbog njega i on ju je trebao prihvatiti i trpjeti - rekla je mama Smiljana, koja je otišla utješiti uplakanu Luciju.

- Gle, to je ponašanje uzrokovano tom njegovom ljubavi na prvi pogled - objasnila je Smiljana Luciji. Bez obzira na to što se situacija malo smirila, Lucija je odlučila otići.

- Smatram da su oboje to zakuhali, ali je Nikolina odlučila oprati sve sa sebe i okriviti samo Josipa - zaključila je Josipova mama te na kraju dodala neka Lucija napusti kuću ako želi pa će vidjeti hoće li sutra biti mir. Za to vrijeme, kod Darija na imanju Ivona je odlučila reći svom farmeru da se ljuti na njega jer je Dijani noć prije posvetio pjesmu, a nju je 'izvrijeđao' u bećarcu.

- Mislim da je Ivona malo ljubomorna jer tu i tamo zagrlim Dijanu pa odmah kreće u protunapad - komentirao je Dario. U Mučićima su Irena i Ines shvatile da Monikin krevet nije razbacan te da nije spavala u svojoj sobi.

- Jedini razlog zašto me nije bilo u sobi je bio što sam se tuširala, oprala kosu i zadržala se - branila se Monika, ali joj cure nisu povjerovale.

- Ja sam spavao noćas na jednom malom kauču skvrčen i zgrčen, i mogu me uhvatiti kako tamo spavam - rekao je Denis na pitanje gdje je sinoć spavao. Ipak, kasnije je priznao da prema Moniki gaji osjećaje.

- Svakome poklanja istu pažnju pa ne mogu reći na koga je više bacio oko - istaknula je Monika. No, Denis očito zna tko mu se najviše sviđa.

- Prema Moniki imam dosta razvijene osjećaje i mislim da to ide u jednom lijepom smjeru - priznao je Denis. Kod Vatroslava u Ražancu djevojke su posjetile ranč i otišle po jaja, a Vatroslav ih je zaposlio da očiste gnoj pa su se na kraju svi smijali budući da djevojke nisu uspjele same izaći iz kokošinjca.

Hrvoje je svoje djevojke doveo u Hrvatsku Saharu, gdje radi, a Lana se odmah zaljubila u konja moleći farmera da bi jahala bez sedla. On je rekao rekao da ne zna hoće li moći jer konj nije naviknuo.

- Ti si šaptač devama, a ja konjima, ne moraš se plašiti za mene - rekla mu je Lana. Potom ih je upoznao s devom Tomicom. Nakon što su iščetkale devu morale su mu očistiti boks, a Hrvoje ih je pohvalio da su se odlično snašle. Darija su djevojke iznenadile u njegovoj sobi, legavši u njegov krevet pa im se on pridružio, a smijeha nije nedostajalo, no brzo su ga napustile davši mu svaka po jedan poljubac u obraz.

U Hrvatskoj Sahari za to se vrijeme događalo pravo malo čudo. Koza se trebala ojariti a Lana je bila u strahu jer nikad nije prisustvovala nečemu takvom.

- Napravili smo pravo malo romantično čekanje na dekici u štali - prepričao je Hrvoje. Lana i on tako su vrijeme proveli uz čašu vina, na dekici, kraj koze, čekajući malog jarića.

- Hrvoje je iznenađujuće iskrena osoba. Predivno mi je bilo sjediti na toj dekici - istaknula je kandidatkinja.