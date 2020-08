Josip zavodi na Fejsu: 'Dečko poput mene ne nalazi se lako'

'Zaradio' je brojne komplimente, a jedna dama mu je poručila: 'Najljepši si bio u Ljubav je na selu, i najsimpatičniji'. Nedavno je priznao kako mu se djevojke redovito javljaju na društvenim mrežama

<p>Farmer iz Brda Cirkvenskog, <strong>Josip Tratnjak</strong> (21), sudjelovao je u emisiji 'Ljubav je na selu'. Nije uspio pronaći srodnu dušu, ali je pažnju gledatelja privukao jednostavnošću, a zabavljao ih je šalama i čuvenim 'disko plesom'.</p><p>Sada je obožavateljice na Facebooku 'počastio' novom fotografijom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dečko poput mene lako se ne nalazi - napisao je u opis objave na kojoj zavodljivo gleda u kameru.</p><p>'Zaradio' je brojne komplimente, a jedna dama mu je poručila: 'Najljepši si bio u Ljubav je na selu, i najsimpatičniji'.</p><p>Inače, Josip je nedavno priznao kako mu se djevojke redovito javljaju na društvenim mrežama, ali mu to ponekad predstavlja problem.</p><p>- Mnoge cure mi u komentarima pišu komplimente. Neke od njih su i udane. Nedavno sam napisao status neka me udane zaobiđu jer ne želim nikome biti razlog prekida braka - ispričao je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3865246/josip-tratnjak-za-rtlhr-otkrio-da-je-u-problemima-molim-da-me-udane-zene-zaobidju-ne-zelim-nekome-biti-razlog-prekida-braka/?utm_source=ljns&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR14GRZ4odUxXDoFPD3dObPqmyJCl4TH3cseXDKneLVplTkZ2DocttahLIg" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Podsjetimo, u emisiji 'Ljubav je na selu' Josip je na svojoj farmi ugostio <strong>Ivanku Milutinović</strong> (43), <strong>Teu Hriberski</strong> (20) i 'zlatnu djevojku' <strong>Gabrielu Kamenečki</strong> (22). Zaljubio se u Gabrielu, no ona mu nije uzvratila osjećaje.</p>