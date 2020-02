Josipa golišavog u deki izbacile iz kuće: 'Pogledaj se, slabić si' Čini se kako se mladom farmeru taj igrokaz nije svidio. 'Tako neće zavrijediti moju ljubav. Nisu normalne. To nije ok jer su u mojoj kući i izbacile su me van. Iskreno, išao sam spavati dolje da se ne posvađamo', rekao je Josip