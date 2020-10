Josipa i Sandi napustili su show, a najbolji su bili Šarić i Lara...

<p>Treća emisija HRT-ova showa Zvijezde pjevaju pomalo je iznenadila i natjecatelje i gledatelje. Iako su bivša miss Hrvatske <strong>Josipa Kusić </strong>i njezin mentor <strong>Sandi Cenov</strong> dobili sve pohvale za nastup i dobre ocjene žirija, publika u studiju odlučila je drukčije pa su na iznenađenje mnogih večeras napustili natjecanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Parovi su se ovaj put natjecali u žanrovima pop, rock i funk, koji je jedan od tri nova žanra ove sezone. I ovaj put, uz žiri u sastavu <strong>Danijela Martinović, Mirela Priselac Remi, Marko Tolja i Jurica Pađen,</strong> o tome tko prolazi dalje odlučila je i publika u studiju.</p><p>Glumica <strong>Dora Fišter</strong> i <strong>Bojan Jambrošić</strong> otvorili su emisiju s rock pjesmom Ugasi me.</p><p>- Dobrodošla u show Zvijezde pjevaju - pozdravio je Marko Tolja Doru, misleći pritom na njezinu izvedbu u kojoj ovaj put nije bilo treme. Jurica Pađen je dodao da je bilo uvjerljivo i da su svojom koreografijom pojačali cjelokupni doživljaj. Članica žirija Danijela Martinović pohvalila je Doru.Uz još jednu pohvalu, dobila je i savjet članice žirija Remi da se u nastupu fokusira na svog mentora Bojana i pokuša ne obazirati pozornost na stvari sa strane. Ukupan zbroj ocjena koji su dobili je 30.</p><p>Uslijedio je nastup bivše miss Hrvatske i poduzetnice <strong>Josipe Kusić </strong>i <strong>Sandija</strong>. Marko Tolja je pohvalio Josipino pjevanje, naglasivši da je bila točna i da ima lijep glas kad pjeva u nižim lagama.</p><p>- Eksponencijalno rasteš iz emisije u emisiju i sve si bolja - istaknula je Remi, dodavši da bi joj dala nadimak "divlja jagodica" jer je s jedne strane nježna, a s druge ima punk u sebi. Za izvedbu pop pjesme Jabuke i vino dobili su zbroj ocjena 32.</p><p>Treći par večeras, koji je ujedno dobio i najvišu ocjenu žirija, predstavio se s pjesmom Human.<strong> Ivan Šarić</strong> i <strong>Lara Antić </strong>Prskalo oduševio je žiri svojom izvedbom. Danijela Martinović je priznala da je strepila kako će netko tko je od početka dobar napredovati dalje, no da su oni u tome uspjeli i da su na pozornicu donijeli odličnu energiju i dvoglasje koje ovom pjesmom nije bilo jednostavno otpjevati. Žiri je njihovu izvedbu nagradio visokim zbrojem ocjena 35.</p><p>Rock baladu Budi moja voda otpjevali su glumica i redateljica <strong>Arija Rizvić</strong> i<strong> Marko Kutlić. </strong></p><p>- Ova pjesma je zahtjevna, ali ovo dvoje simpatičnih i mladih ljudi izveli su je vrlo dobro - ustvrdio je Jurica Pađen. Njihova izvedba ocijenjena je zbrojem 33.</p><p>Glumac<strong> Boris Svrtan</strong> i <strong>Lea Mijatović</strong> odlučili su otpjevati pjesmu kojom je Boris zaprosio svoju suprugu. Riječ je o pop baladi Jedna zima sa Kristinom.</p><p>- Bacio me na koljena, sad kad sam čula da je ovom pjesmom zaprosio ženu, no odabrati ovu pjesmu bilo je hrabro. A napraviti dvoglasje, još je hrabrije - poručila im je Danijela Martinović. S tim se složio i Marko Tolja, dodavši da im je nastup bio korektan i šarmantan. Ukupan zbroj dobivenih ocjena bio je 28.</p><p>Šesti večerašnji par - glumac <strong>Marko Petrić</strong> i <strong>Gina Victoria Damjanović</strong> -odlučili su otpjevati pop baladu I Want it That Way. Članovi žirija su se složili da im je koreografija bila odlična, kao i odjevna kombinacija.</p><p>- Elegantni ste i uvjerljivi. Bilo vas je lijepo i vidjeti i čuti - rekao je Jurica Pađen. A Remi je savjetovala Marku da se ne mora čvrsto držati za dugačke tonove nego da u solo dionicama slobodno pusti malo vibrata jer da će na taj način zvučati emotivnije. I 34 je ukupan zbroj ocjena koje su dobili.</p><p>Čast da prvi u ovoj 9. sezoni showa otpjevaju funk žanr, pripala je novinaru i uredniku <strong>Damiru Smrtiću</strong> i <strong>Ivani Kindl.</strong> Led su probili s pjesmom Malo ljubavi.</p><p>- Damire, hvala ti što si se usudio i što si tu gdje jesi i što si tako hrabar - pohvalila je Danijela Martinović Damirov trud. Posljednji par koji je nastupio večeras tako je dobio zbroj ocjena 30.</p><p>U show programu gledatelji su mogli uživati u još jednom duetu, i to baš duetu poput naših natjecateljskih. Naime, Neno Belan pobijedio je na ovogodišnjem Splitskom festivalu u paru s glumicom Zoranom Kačić Čatipović, s pjesmom Čarobna stvar. Njihova izvedba čarobno je zaokružila i večerašnje izdanje emisije. Zbrojem bodova žirija i bodova dobivenih glasovanjem publike u studiju odlučeno je koji par napušta show Zvijezde pjevaju.</p><p><strong>Barbara </strong>i <strong>Duško</strong> objavili su gledateljima da natjecanje napuštaju Josipa i Sandi. Duhovita i uvijek nasmijana Josipa istaknula je da joj je bilo lijepo i da je uživala u svakoj emisiji i druženju s ostalim kandidatima, te im poručila da će ih pratiti i podržavati i dalje. Sandi je rekao da je prvi savjet koji je dao Josipi bio neka uživa u ovom iskustvu i da nije bitan uspjeh ni novac. Za kraj je rekao još i da se nada da je Josipa uživala.</p>